Son dakika! Putin'den flaş Türkiye açıklaması

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Putin, "Bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler ne kadar karmaşık olursa olsun, Türkiye ve İran'la masaya oturduk ve belirli anlaşmaların garantörü olduk. Bu anlaşmalar da işe yarıyor." ifadesini kullandı.
Son dakika! İstanbul'da silahlı çatışma!
Son dakika! Cinderes'te çatışmalar başladı
Son dakika! Rus uçağının düşme anı görüntülendi!
Telefon şarjı patladı! Dehşet anları kamerada
Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki
Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek
Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu
Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi
Uçakta akıl almaz görüntü! Çırılçıplak porno izledi, hosteslere sarılmaya çalıştı
Dünya bu Türk'ü konuşuyor
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak! Geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum