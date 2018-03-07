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Son dakika! Putin'den flaş Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2018 11:06 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya, Türkiye ve İran arasında, 2011'den beri iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye konusunda varılan anlaşmaların işe yaradığını söyledi.

Son dakika! Putin'den flaş Türkiye açıklaması

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Putin, "Bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler ne kadar karmaşık olursa olsun, Türkiye ve İran'la masaya oturduk ve belirli anlaşmaların garantörü olduk. Bu anlaşmalar da işe yarıyor." ifadesini kullandı.

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Rusya putin

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