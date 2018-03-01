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Son dakika! Putin'den gözdağı: Yeni Rus füzesi...

DÜNYA HABERLERİ  | 01.03.2018 13:36 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; füzelerle hemen hemen dünyanın her yerini vurabileceklerini söyledi. Putin, önümüzdeki 6 yıl sonunda fakirliği yarı yarıya azaltacağını vaat etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis üyelerine yaptığı yıllık konuşmada ülkesinin yeni füzelerini anlatarak dünyaya gözdağı verdi.

Geliştirdikleri yeni füzenin dünyanın hemen hemen her bölgesine ulaşabileceğini belirten Putin, savunma sistemlerinin çaresiz kalmasının yüksek ihtimal olduğunu da öne sürdü.

Seçim vaadi: Yoksulluğu azaltmak

2000 yılında ülkede 42 milyon yoksul bulunduğunu belirten Putin, bugün 20 milyona kadar inen bu sayının daha da azalması gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki altı yılda yoksulluğu yarı yarıya azaltma vaadinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
putin Rusya füze

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
lider gibi lider avrasyanın halifesi Sayın Vlademir Putin
Putin Tilki gibi Adam Nerede ne yapacağını Çok iyi biliyor Az konuşuyor Öz Konuşuyor
Az konuşan sakın insandan korkacaksın zaten ıce man putin
bir yandan vuracak bir yandan zengin olacak çelişkili kimi vuracak acaba argemedon savaşına az kaldı
@kanka736 Armageddon olacak.
Argemedon değil armegeddon olacak.
@kanka736 Aslan ceylanı yer bu doğasında var.
Neredeyse 20 yıldır iktidarda, fakirliği azaltmamış, şimdi azaltacakmış. İsrail gibi orayı burayı işgal edeceğine, fakirliği azaltmanın yoluna bak. Saygılarımla.
adam 20 sene evvel dağılmış sovyetleri devraldı.bugun rusya ayakta ve dünyanın lideri konumunda.amerikaya kafa tutan dünyaya kafa tutan tek ülke hemde iyle sözde değil.unurtunuz mu daha dündü ukrayna savaşı.ab yı susturmadı mı ukraynaya ağzının payını veremedi mi
bir gün biri çılgınlık yapacak dünya savaşı yakındır bu kadar silah füze bomba nasıl satılacak ??
Vurabiliriz derken sistem yeterliliği var demiyor. Cekerım emaneti kızdırmayın diyor :D Oyle Eyyy Amerika Ey hollanda ey almanya diye kendı kendıne dellenmeyle olmuyor.
yani nataşaların sayesinde fakirliği yarıya indirdik diyor dünyanın her yerine nataşa sevkiyatı yapabilir diyor füzeden kasti budur
Putin'i tebrik ederim dünyada aç çocukların hepsinin karnını doyuracak kaynağı gidip füze yaptığı için bu dünyanın Bir numaralı kroyu kutluyorum
yaw bos konusiyorsun putin bos. vursan ne olacak vurmasan ne olacak. ulkende abd kola satiyor hamburger satiyor sigara satiyor sen ne satiyorsun abd ye. elbiseni bile turkiyeden temin ediyorsun. vurmakla kirmakla olmuyor bu isler kuzey kore gibi bos tehtitlerle sende kendi halkinimi kandiriyorsun.
birader bugün esat putin sayesinde ayakta tüm dünya esası yıkamadıysa sebebi putin unutma.hersey domatesle olmuyor.senin domatesinin tohumu da israilden geliyor....gercekten sevmem ama aziz nesin haklıymış diyorum yorumlara bakinca
PUTİN AYNEN ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ CİN PİNG GİBİ GERÇEKTEN HALKINI SEVEN SORUNLARINI VE ÇÖZÜM YOLLARINI BİLEN BİR LİDER O SORUNLARI BİZZAT YAŞAMIŞ İÇİNDEN GELEREK O MAKAMLARA GELMİŞ LİDERLERDEN BÖYLE ADAMLARA GÜVENİLİR
Şimdi Amerika bunları kıskanır. Tehditte edemez, yaptırım da uygulayamaz. Ama biz yapsak bize yaptırtmazlar. İşte büyük ülke ile büyük olmayan ülkeler arasındaki fark böyle olur. (Batı bizi kıskanıyor diyenlere ithafen)
Ataların güzel bir sözü vardı "Isıracak Köpek Dişini Göstermez" diye. Madem o kadar gücün var neden ABD nin ve AB nin Ambargoları altında ezilip duruyorsun..
putin bu yapar ben inanıyorum ülkeleri vurabilir ülkesinin yoksulluk oranınıda düşürebilir.. başa geçtiği günden beri rusyada ciddi değişimler ve gelişmeler yaşabdı iyi bir yol katetti..keşke bizimkilerde bunu yapabilse fakir halk kalmasa kendi tebaası ve en yakinındakiler hariç hala türkiye halkı yoksulluk sınırının altında milyonlarca insan ev kiraları ve zamlara karşı yaşam savaşı veriyor...3 çocuklu bir aile gece gündüz çırpınarak geçinmeye çalışıyor..paramızın alım gücü rezil bir durumda..ama hala ne varsa satmaya devam ediyorlar..
AMERİKA VE AMERİKALILARIN UYKUSUNU KAÇIRMIŞTIR BU KONUŞMA
adam bızımkıler gıbı rapbanacı deyıl.
bizdeki yoksul sayısı kaç onu merak ettim
@muhalif_2017 Kendi liderini beğenmez başkasına hayran kalır sizin gibi ucube beyinler
KUZEY KORE'YE, İRAN'A VS. ÜLKELERE BU SİLAHLARDAN DOLAYI AMBARGO UYGULAYAN HATTA TEHDİT EDEN ABD, DÖTÜN YİYORSA HADİ BUYUR!
Şimdi ABD düşünsün. Tek olmadığını daima bilmeli. Tebrikler Putine.
Artık vurun da sizde kurtulun bizde ;)
S400 füzelerini satın alarak Rusya'yı biz zengin edeceğiz. Teknolojiye ayak uyduramayıp, üretemezsek, başka deyişle, hazır alıp hazır satarak ''kazanıyorum, vergimi de alıyorum'' diye hareket edersek; Putin'in haklı olması kaçınılmaz.
fur fur gitsin arkandayız
RUSYADAKİ SEÇİM VAATLERİNDE ÇITA BAYAĞI YÜKSEK..AMA ADAMLAR YAPARMI YAPAR..
Yazık çok yazık insanlık ne hale geldi insanca yaşamak için insanlık adına bir adım atın.böyle zihniyetler olduğu müddetçe dünyada ne huzur olur nede barış.biride kalkıp şu yoksul için şu kadar yardım edeceğim bu yıl ülkemde fakir kimse kalmayacak desin yazık
bizimde var fırtına obüsler
yıllarca tehdit vururuz bizde sizi vururuz nenelerin veya nataşalar iyi tanır sözün abd yede ingilizede dünyayı korkutun ondan sonra sömürün Türk milleti Allahdan başka kimseden korkusu yooooook ha
reisin kafası atarsa karadenizi türk gölü yapar haa mehter marşıyla moskovaya gireriz haaa
RUSYA VE PUTİNE GÜVENMELİ KÜSTÜRMEMELİYİZ BU MÜCADELE DEVLETLER KURUMLAR BAZINDAN BİREYLER ŞAHISLAR SEVİYESİNE KADAR İNMİŞTİR HERKESİN TARAFI BELLİ OLMALIDIR
yürü be enişte
Adam s400 leri bize sattı peşine hava savunma sistemlerinden etkilenmeyen nükleer füze üretti aldığımız sistem elimizde patladı geçmiş olsun türkiye
ABD da bir dene bakalım her yeri vura biliyormusun.
Şöyle yapın !! Herkes birbirini vursun dünya batsın gitsin. Zaten hepiniz içine ettiniz insanlığın. Bütün dünya ülkeleri pislik içinde. Tek güzel olan cennet
Bad money bad money world war 3 start ve faizle mucadele eden devletler artan işsizlik enflasyon kuresek borc agi ve 2008 yılından itibaren faizli para satıldığı halde merkez bankalarınca borcun kapanmamasi silahlanma 3.dunya savasini tetikler pek hayirli anlar olmayabilir.
Şimdiye kadar o ve diğerleri,çoktan en ileri teknik sahibi olmaları gerekirdi,nedeni çünkü onlar kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmedi mağdur muhtaç olan ülkelerin yanında olmadılar.onlar yıllarca teröristlerlerle mücadele edip ülkeleri zarara uğramadı,darbelerle yakıp yıkıp her yeri talan edip bombalar patlatılıp devlete millete zarar verilmedi,ülkelerine mülteci akını olmadı,Türkiye nin yaşadıklarını hiç bir ülke yaşamadı,maddi manevi zararı hiç bir ülke görmedi,bütün bunları göz önüne aldığımızda,Türkiye bunca olaylara rağmen yine de dimdik ayakta,Türkiye hepsinden güçlü şu durumda bile
Putin Rusya da hırsız yiyicilerin sayısını azaltıp yoksulluğu yok edebilirim diye düşünüyor darısı bizim ülkeye ne diyelim
Kan emici
bir deli bitirecek galiba dunyayi
ADAM TAM BİR KANAAT ÖNDERİ
çok iyi eğitimli,hukukçu bir kaç dil biliyor,almancası anadili gibi.avrupa tarihini,uluslararası hukuku,deniz hukukunu özümsemiş,Ruslar çok şanslı darısı başımıza..
Koyacam dünyanızın dibine diyor
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