Son dakika! Putin'den gözdağı: Yeni Rus füzesi...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis üyelerine yaptığı yıllık konuşmada ülkesinin yeni füzelerini anlatarak dünyaya gözdağı verdi.

Geliştirdikleri yeni füzenin dünyanın hemen hemen her bölgesine ulaşabileceğini belirten Putin, savunma sistemlerinin çaresiz kalmasının yüksek ihtimal olduğunu da öne sürdü.

Seçim vaadi: Yoksulluğu azaltmak

2000 yılında ülkede 42 milyon yoksul bulunduğunu belirten Putin, bugün 20 milyona kadar inen bu sayının daha da azalması gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki altı yılda yoksulluğu yarı yarıya azaltma vaadinde bulundu.