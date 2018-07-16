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Reuters duyurdu... ABD ile Türkiye arasında sürpriz 'Patriot' görüşmesi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2018 15:48 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye S-400'lerin alternatifi olarak Patriot hava savunma sistemleri satmak için Türkiye ile müzakere yaptığını duyurdu.

Reuters duyurdu... ABD ile Türkiye arasında sürpriz 'Patriot' görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow, Türkiye'nin hâlihazırda Rusya ile anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemlerine alternatif olarak, ülkeye satmak istedikleri Patriot hava sistemleri konusunda müzakere yürütüldüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye patriot füze savunma sistemi

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