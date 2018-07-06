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Son dakika... Reuters duyurdu! Rusya ile anlaştılar

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

Reuters'ın aktardığına göre, Suriyeli muhalifler Suriye'nin güneyindeki Rusya ile yapılan anlaşmada, Suriye ordusunun ve rejim destekçisi milislerin Dera kasabasının doğusundan çekilmesi konusunda anlaştı.

Son dakika... Reuters duyurdu! Rusya ile anlaştılar

Bu bölgeyeRus ordusu tarafından yönetilecek yerel güçlerin yerleştirileceğini duyuruldu.

Dün Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin güneybatısındaki Dera ilinde Rus yetkililer ile düzenlenen ateşkes görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtilmişti. Açıklamada, Rusya'nın ağır silahların teslim edilmesi konusunda baskı yaptığı, bu nedenle görüşmelerin sonuçsuz kaldığı ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya anlaşma Reuters Dera muhalifler Suriye

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