Son dakika... Reuters duyurdu! Rusya ile anlaştılar

Bu bölgeyeRus ordusu tarafından yönetilecek yerel güçlerin yerleştirileceğini duyuruldu.

Dün Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin güneybatısındaki Dera ilinde Rus yetkililer ile düzenlenen ateşkes görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtilmişti. Açıklamada, Rusya'nın ağır silahların teslim edilmesi konusunda baskı yaptığı, bu nedenle görüşmelerin sonuçsuz kaldığı ifade edildi.



