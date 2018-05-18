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Son dakika! Reuters duyurdu: Suriye Hama havalimanında patlama

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2018 14:37 | Son Güncelleme

Reuters'iın geçtiği son dakika habere göre, Suriye'nin orta kesimindeki kentte bulunan havaalanında patlama sesleri duyuldu.

Ayrıntılar geliyor...

Hama havaalanı yakınında patlama!

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Yerel kaynakların aktardığına göre, Hama Askeri Havaalanında 4 büyük patlama meydana geldi.
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Patlamaların sebebi henüz bilinmezken, şiddetin tüm şehrin sarsılmasına sebep olduğu bildirildi.
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İşte olay yerinden gelen ilk fotoğraflar...
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Suriye Hama patlama Son dakika

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