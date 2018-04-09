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Son dakika! Reuters: Reuters: Suriye'de Humus havalimanında füze saldırısı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2018 04:51 | Son Güncelleme

Reuters Haber Ajansı, Suriye'nin Humus şehrinde rejime ait "Tiyas Askeri Havaüssü"ne füze saldırısı gerçekleştiğini duyurdu.

Son dakika! Reuters: Reuters: Suriye'de Humus havalimanında füze saldırısı

Ajansın Suriye Devlet Televizyonu’na dayandırdığı haberinde havaüssü yakınlarında şiddetli patlama sesleri duyulduğu, havaüssünün bir çok füze tarafından hedef alındığı bildirildi.

ABD'DEN AÇIKLAMA

Suriye güçlerinin saldırıya karşılık verdiği de gelen bilgiler arasında. konuyla ilgili üst düzey bir Amerikalı yetkiliden de açıklama geldi. Açıklamada Suriye'de Esad'a ait üsse ABD'nin saldırdığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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