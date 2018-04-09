Son dakika! Reuters: Reuters: Suriye'de Humus havalimanında füze saldırısı

Ajansın Suriye Devlet Televizyonu’na dayandırdığı haberinde havaüssü yakınlarında şiddetli patlama sesleri duyulduğu, havaüssünün bir çok füze tarafından hedef alındığı bildirildi.
ABD'DEN AÇIKLAMA
Suriye güçlerinin saldırıya karşılık verdiği de gelen bilgiler arasında. konuyla ilgili üst düzey bir Amerikalı yetkiliden de açıklama geldi. Açıklamada Suriye'de Esad'a ait üsse ABD'nin saldırdığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
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