Son dakika: Rio'da araç kalabalığın arasına daldı! En az 15 yaralı

İlk bilgilere göre, kontrolünü kaybeden bir araç Rio de Janeiro'nun ünlü Copacabana Plajı'na girdi. İnsanların arasına dalan araç, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.
İlk bilgilere göre olayın terör saldırısı olmadığını açıklanırken, araç sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Yerel medya kaynaklarına göre, sahile giren aracın 15 metre kadar ilerlediği ve bu yol üzerindeki insanları ezdiğini söylerken, aracın kuma saplanıp durduğunu bildiriyor.
SÜRÜCÜNÜN EPİLEPSİ KRİZİNE GİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Öte yandan polis, araca dökülmüş çok sayıda ilaç bulduğunu bildirdi. Brezilya basını, sürücünün epilepsi krizine girdiğini iddia etti.
Kaza sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler olayın büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Polis yetkilileri kazada en az 15 kişinin yaralandığını duyurdu.
Yaklaşan Rio Karnavalı nedeniyle kentte çok sayıda turist bulunuyor.
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