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Son dakika! Ruhani'den Suriye tepkisi: Yıkıma neden olacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 12:41 | Son Güncelleme

ABD, İngiltere ve Fransa'nın gece yarısı Suriye'ye düzenlediği operasyona ilişkin açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani "Saldırı Ortadoğu'da yıkıma neden olacak" dedi. Ruhani ayrıca, bugün ülkenin yetkilileri, büyükelçileri ve İran dini lideri Ayetullah Hamaney ile görüşmesi esnasında yaptığı açıklamada, "ABD, desteklediği teröristlerin Doğu Guta’da yenilgiye uğramasından dolayı kızgın" ifadesini kullandı.

Son dakika! Ruhani'den Suriye tepkisi: Yıkıma neden olacak!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada "Günümüzün dünyası ve bölgesi ahlakın olmamasından ötürü acı çekiyor. ABD’nin müdahaleleri bölgede zarar ve hasar dışında hiçbir sonuç doğurmayacak. ABD bu tür müdahaleler ve saldırılar ile bölgedeki varlıklarını bir şekilde açıklamaya çalışıyor. ABD, İngiltere ile Fransa gibi bazı Avrupa ülkeleri bölgede geçtiğimiz 17 yıl boyunca yaşanan olaylardan ders almamış" dedi.

Ayrıca Ruhani Suriye halkının yıllardır yabancıların saldırıları karşısında direniş gösterdiğini belirterek "Suriye milleti bundan sonra da yine direniş gösterecektir" şeklinde konuştu. Ruhani, "İran bölge ve dünyanın mazlum milletlerinin yanında bulunan ve bölge ülkelerinin isteği üzerine terörizme karşı mücadele etmek için farklı milletlere destek veren bir ülke olarak, desteklerini sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

ALİ HAMANEY: SALDIRI CİNAYETTİR

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

İran devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında Hamaney, "Suriye'ye saldırı cinayettir." dedi. Hamaney, rejime saldıran üç ülkenin liderleri ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Teresa May'i "suçlular" olarak niteledi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: ABD'NİN ZARARINA OLACAK

İran Devrim Muhafızları Komutanının Siyasi Yardımcısı Yedullah Cevani, ABD ve müttefiklerinin Suriye saldırısı hakkında "Söz konusu saldırı ile süreç değişmeyecek ancak durum daha karışık bir hale gelecektir ve bu karışık durum kesinlikle ABD’nin zararına olacak. ABD’liler Suriye’ye gerçekleştirdikleri saldırının bundan sonra bölgede doğuracağı sonuçlarının sorumlusu, bu sonuçlar şüphesiz ABD’nin çıkarları doğrultusunda olmayacak” ifadelerine yer verdi.

Cevani açıklamalarının devamında "Böylesi kararlar ile kesinlikle direniş cephesi gücünü kaybetmeyecek, tam tersi güçlenecek. Böylece direniş cephesi bu tür müdahaleci eylemlere karşı mücadele etme olanağı artacaktır. ABD’liler gerçekleştirdikleri saldırının doğuracağı sonuçları beklesin" dedi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Allah topunuzun belasini versin. Kandil gecesini beklemişler altında derin imalar var. Anlayana...
Ortadoğu mu bıraktılar ? Her yeri kan gözyaşı
bu saldırıya destek verenler gebersin inşallah.
FÜZELER YIKIMA NEDEN OLMUYOR DA,SÖZLER Mİ OLUYOR?GÜLDÜRMEYİN BENİ?
4 eşliler canınız mı sıkıldı?
iran rusya ancak havlıyorsunuz icraat yok! bizimkiler de abd'nin bombalamasından memnunmuş orda akan müslüman kanı! Ne olursa olsun Esedle masaya oturulmali!
Trump ne oldu fikir ve hedef değiştirdin ? Türkiye'ye Hedef olarak IŞID a odaklanmalıyız duyordun.Neden hedef Suriye oldu ,mazeret kimyasal silah sa İsrail yıllardır varil bombası atıyor hatta Filistinliler Buğday ekmesin diye kimyasal bombalarla toprağı zehirlediler neden tek kelime etmedin...En büyük Devlet görünümlü Terör örgütü ABD ve İsrail dir...Bunlar yeryüzünden silinmedikçe Terör bitmez...
amerikan askerini içlerinde tutan araplar düşünsün,
Lan daha ne kadar yıkım olabilir.Suriyde sağlam şehir kalmadı.devlet yok.Bir çok terör örgütünün eğitim kampına döndü güzelim ülke.Sorumlusu sadece Abd mi?İran rejim rusya abd koalisyon mendeburları.Olan masum gariban halka oluyor.
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