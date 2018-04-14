Son dakika! Ruhani'den Suriye tepkisi: Yıkıma neden olacak!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada "Günümüzün dünyası ve bölgesi ahlakın olmamasından ötürü acı çekiyor. ABD’nin müdahaleleri bölgede zarar ve hasar dışında hiçbir sonuç doğurmayacak. ABD bu tür müdahaleler ve saldırılar ile bölgedeki varlıklarını bir şekilde açıklamaya çalışıyor. ABD, İngiltere ile Fransa gibi bazı Avrupa ülkeleri bölgede geçtiğimiz 17 yıl boyunca yaşanan olaylardan ders almamış" dedi.
Ayrıca Ruhani Suriye halkının yıllardır yabancıların saldırıları karşısında direniş gösterdiğini belirterek "Suriye milleti bundan sonra da yine direniş gösterecektir" şeklinde konuştu. Ruhani, "İran bölge ve dünyanın mazlum milletlerinin yanında bulunan ve bölge ülkelerinin isteği üzerine terörizme karşı mücadele etmek için farklı milletlere destek veren bir ülke olarak, desteklerini sürdürecektir" açıklamasında bulundu.
ALİ HAMANEY: SALDIRI CİNAYETTİR
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırısına tepki gösterdi.
İran devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında Hamaney, "Suriye'ye saldırı cinayettir." dedi. Hamaney, rejime saldıran üç ülkenin liderleri ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Teresa May'i "suçlular" olarak niteledi.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: ABD'NİN ZARARINA OLACAK
İran Devrim Muhafızları Komutanının Siyasi Yardımcısı Yedullah Cevani, ABD ve müttefiklerinin Suriye saldırısı hakkında "Söz konusu saldırı ile süreç değişmeyecek ancak durum daha karışık bir hale gelecektir ve bu karışık durum kesinlikle ABD’nin zararına olacak. ABD’liler Suriye’ye gerçekleştirdikleri saldırının bundan sonra bölgede doğuracağı sonuçlarının sorumlusu, bu sonuçlar şüphesiz ABD’nin çıkarları doğrultusunda olmayacak” ifadelerine yer verdi.
Cevani açıklamalarının devamında "Böylesi kararlar ile kesinlikle direniş cephesi gücünü kaybetmeyecek, tam tersi güçlenecek. Böylece direniş cephesi bu tür müdahaleci eylemlere karşı mücadele etme olanağı artacaktır. ABD’liler gerçekleştirdikleri saldırının doğuracağı sonuçları beklesin" dedi.
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