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Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 09:31 | Son Güncelleme 3 saat önce

Rus basınında, Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov'un, 'Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığı' açıklaması yer ardı.

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Kommersant gazetesine konuşan Sergey Çemezov, S-400 sevkiyatını öngören anlaşmanın maliyeti ile ilgili soruyu yanıtlayarak,Türkiye'nin 4 adet S-400 bataryasını aldığını doğruladı ve bunlar için 2.5 milyar dolar ödediğini belirtti.

ÖDEMENİN YÜZDE 45'İ PEŞİN

Çemezov'a göre bu ödemelerin yüzde 45'i peşin olarak, yüzde 55'i ise Rusya'dan alınan kredi ile yapılacak.

S-400'LERİN İLK TESLİMATI 2020 MART'TA!

Pazarlıkların tamamlandığını ve işlemlerin son dökümanların onaylanması aşamasında olduğunu belirten Çemezov, S-400'lerin ilk teslimatını 2020 yılının Mart ayında yapılmasının planlandığını belirtti.

Daha önce Türkiye'nin, Rusya'dan alacağı 4 adet S-400 bataryası için 2 milyar dolardan fazla ödeme yapacağı açıklanmıştı fakat net rakam bilinmiyordu.

Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

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Rusya Türkiye S400
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Okuyucu Yorumları 54 yorum
inşallah en kısa zamanda daha iyisini biz yaparız.
@asker32 BU İŞLER İNŞALLAHLA OLMUYOR..BU İŞLER BİLİMLE OLUYOR..AKP.İLE 100 SENEDE BÖYLE BİR FÜZE YAPAMASIN..
@erxcanka79 digerleriyle hayalini bile kuramazsın benimle olur
4 tane fuze 2.5 milyar dolar. kimler bu paranin uzerinden rant sagladi acaba. yinede hayirli olsun.
@yusufg 1 MİLYONLUK TELEFON FATURASINI ÖDEYEN TC HALKI RANT SAĞLADI
@yusufg FİKRİN VE ZİKRİN BOZUK OLUNCA BÖYLE ŞEYLER DÜŞÜNMEN KOLAY DEMEKKİ SENİN HAYATIN HEP BÖYLE
hayatınız insanlara çamur atmakla geçmesin biraz çalışın da ülkeye faydanız olsun
@yusufg 4 TANE FÜZE DEĞİL 4 BATARYA FÜZE SİSTEMİ TOPLAM 32 ADET FÜZE VAR
insallah onunuzdeki savasa kendi fuzelerimizi kullaniriz
@yusufg Tipik bir engin altay zihniyeti işte, battık batıyoruz yaygarası yaparsınız, 2,5 milyar doların %45'i peşin ödenmiş dendiğindede(ki açıklamayı yapan Türk yetkililerde değil, onlar dese onada yalan dersiniz) olayı kimler rant sağladıya çevirirsiniz.
@messi_1991_ucakb bu işler inşallahla olmuyor...bilime önem verirsen oluyor..bir köye 10 tane cami yapacağına 1 tane cami yap 9 tane okul,ancak böyle olursa güçlü olursun..ülkelerin geleceğini din değil,bilim belirler..
@redman3169 bir sihirli sterlin veya da okutumuş bir dolarlar
Recep tayyip erdoğan ın bugüne kadar yapmış olduğu hatta tc nin çooook geç kaldığı en doğru şey bu 4 yetmez en az 10 batarya gerekli inşallah gerisi gelir
cok tembel bi millet olduk herseyi disaridan aliyoruz 80 milyon nufusu olan ulke neden bi igne uretemez oldu
@crack18 İZİN VERMEZLER. ÇÖZEMEDİN Mİ
@crack18 tembellikten değil, engellemelerden dolayı. kemalizm yıllarca heykelden başka bir şey üretmeye izin vermedi. üreteni ise cezalandırdı. örnek devrim arabaları, nuri demirağ, vecihi hürkuş, 1940lardaki tank prototipleri vs
aldık zaten S500 Füze sisteminide birlikte geliştireceğiz ruslarla yeni habermi halen almadık şakamı yapıyoruz sandınız hemde natoya karşı korunmak için aldık nato silahlarına karşı dost düşman değişmiştir onlardan aldıklarımız onları vuramayacaktı aldık ve başka ülkelerdende aldık alacağız ne var bunda abd gelip eşşek otlatacak bizde çüşşş demeyecekmiydik
chp yi hatırlayan varmı s400 yorumunu? hatırlatma : bunlar cok agır hantal sistemler. verilen para gereksiz. biz hem daha hafif hem daha iyisini yaparız. bunu diyen sit alanı ve orman yangını şampiyonu parti
@smdemir43 Kel alaka. Belkide yorum doğru. Savunma sanayisinde çalışan mühendis misin. Ee değilsen Hükümetin yaptığının doğru olduğu ne malum. Bu hükümette Türk ordusuna en büyük darbeyi vuranlara koltuk çıkmış parti
@medicus3291 bu hükümet 16 yılda 600den fazla milli savunma projesini yürüten bir hükümet. hisar, bora, umtas, altay, t129, milgem, mpt, jng vs roketsan ve aselsan projeleri. 50 yıl önce yapılmış olması gereken ne varsa, şurda 10 yıldır canla başla yapmaya calısıyoruz. savunma sanayiinde geldigimiz yeri merak edenler tcg anadolu yazsın baksın. bunca sene heykel dikmekten başka iş yapmayanları kimse niye sorgulamıyor?
o 1.5 milyar dolardır 1 milyarı vakfa
Çok vermişler. Aradaki 1 milyar dolar kime gitti...Tanesi 350 diyorlardı
hadi bakalım cehape ve zihniyetliler bunada karşı çıkın zaten bazıları hemen bu kadar para çok şu kadar ederdi aradaki fark nerde diye pis niyetletlerini ortaya saçmışlar
@hdemirtasli Para çok değilde bu parayı kapatacak rezzanız yok, anlaşma akıllıca ama akıl hocanız fetö de yok,
@hdemirtasli ferö ortakları akp yarın rusya bizi kandırdık dersiniz domatesi satamayan fetö ortakları s 400 alıyor. niye rusya dan otomobil almıyorsunuz. abd almanız şart değil işe yaramıyorsa hiç almayın.
artik dolar ile alışveriş yapmasak olmazmı
Eyyyyy mynet bu haberin neresi türkiye için kritik iddia oluyor...
Beyler millet neye kızıyor anlamadım zaten bunlar yıllardır ABD den alınıyordu parayı pesin veriyorduk adamlar alıp bide senetoya sunup dalga gecer gibi izin alıp bize verirlerdi silahları artı bunların yazılımları yok vermiyorlar izinsiz kullanamıyon simdi Aynı parayı yine verdik ama arada çok fark var Parayı verdik mal bizim istediyimiz gibi kullanırız kimseyi baglamaz yazılımlarıda var ve dünyanın en gelişmis hava savunma sistemi para verip paramızla rezil olup ABD den almak mı iyi yoksa Ruslardanmı?
@asikann01 yorumun nerden baksan yanlış..bir kere adamlar kendilerine s 600 sistemini kuruyor.arada s 500 de var....yazılımlarıda vermiyorlar zaten..ayrıca suriyelilere 30 milyar dolar harcamış ımf ye borç verdiğini iddia eden büyümede dünya rekoru kırmış faiz lobisine atar yapan ülke neden bu sistemi krediyle alıp faiz öder anlamış değilim..s400 sistemi abd ye atar yapalım derken giren bir kazıktır.ilerde görürüz...
BİZ BU S-400 FÜZELERİNİ ALDIYSAK BÜTÜN AB ÜLKELERİ TUTUŞSUN.. ALLAH(cc) TÜRK'Ü KORUSUN VE YÜCELTSİN..
Demek ki neymiş. Bilim ve teknolojide ileride olan gelişmiş ülkelerle aramızı bozamayacağımız. Savunmamız için gerekli ve güzel bir adım. Hem teknoloji ve bilimden yoksun olacan hemde ey Amerika, ey tramp, ey bilmem ne diyecen.. güç ellerinde olan ülkeleri dost edinmesen de saygı duyacan...
para kaynağı nedir peki ??
@maslan_1980_giphi rezzanın uçak dolusu altını, egemenin makarası, zaferin saatleri, bilalin sıfırları, bunlarda kaynak mı yok
abd ve rusya anlaştı mı s400 işe yaramaz ki zaten pyd konusunda hemfikirler.
bu ruslar yapıyorda biz neden yapamıyoruz... kuzey kore den kim yongdan füze uzmanı kiralayalım, adam abd ye bile kafa tutuyor...
@ersan2861 Adamlar okuyor kendini gelistiriyor bizim halk ne yapıyor? Erkekler İdda At yarısı karı kız muhabbeti Kadınlar Tv basında diziler Sosyal agda yedigini içtigini paylasma keyfinde adamlarsa mühendis yetistirme derdinde Fark var dostum arada hemde çok bide bu halk gece gündüz içki düsgünü millet
BEN RUSYAYADA GÜVENMİYORUM O ÖLDÜRÜLEN PİLOTUNU BÜYÜK ELCİSİNİ UNUTMASININ HİÇ MÜMKÜNÜ YOK MUTLAKA BİRYERDEN BUNUN ACISINI ÇIKARACAKTIR HEMDE ÇOK ACI OLACAKTIR BUNU HEP HESAPTA TUTMALIYIZ BEN BUNU HEP BEKLİYORUM
@vural1946 çıkartmış acısını işte 2,5 milyar dolar daha ne olsun
eee. ne var bunda. Şok bunun neresinde.
Türkiye bunları yapımıyacak durumdamı,boşa giden dünya kadar paralarla ,,, neler olmaz,dışarıdan savunmamız için hiç bir silah almamıza gerek kalmaz o kadar paralar vermeyiz.
Rusya verecek ve bizde alacagiz s 400 leri kardes ????
abd ve rusya anlaştı mı s400 işe yaramaz ki zaten pyd konusunda hemfikirler
ver mehteri diyen zat, her gün yerli uçak, roket,tank araba yapıyor du ne oldu onlara
demekki suriyelilere harcanan parayla 50 tane alınabilirmiş.yazık boşa giden milli servete
pahalı olabilir belki ama mecburuz müttefiklerin müttefik mi düşman mı olduğu belli değil.ırakın fıransadan aldığı füzeler Abd bin talimatıyla fıransa tarafından sistem kitlenmişti ve ırak tüm hava saldırılarına açık bir hale geldi.bence yorum yaparken bhnlatıda göz önüne alalım bence 10 milyar olsa da almaya mecburuz üretene kadar
BU ALIŞVERİŞ ACABA ÖZÜRÜ KABUL ETMENİN BİR ŞARTIMIYDI???? BİZ NATO ÜLKESİYİZ BU TAMAMEN NATO'YU DIŞLAMAKTIR..YARIN SENİ NATO'DAN ATARLARSA,DÖRT BİR YANINDAKİ DÜŞMAN SENİ YUTAR...BUNLAR SON DERECE TEHLİKELİ BİR DAVRANIŞ..ZATEN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ BİTİRDİLER..BU SANKİ BU ÜLKEYİ PARÇALAMAK İSTEYENLERİN BİR OYUNU MU??İLERİYİ GÖREMEYENLER HALA UYANMADINIZ MI???,İÇERDE İNSANLARI BİRBİRLERİNE DÜŞMAN ETTİLER..BİRDE 10 SENE İÇİNDE BU ÜLKEDE 10.000.000 MİLYON SURİYELİ TEHLİKESİ...BUNUDA MI GÖRMÜYORSUNUZ???
bu ne ulan %45 peşin öde hala 2020 de gelecekmiş suriyede ABD ile kapıştığımızda ne yapacağız?o füzelerin acil getirilmesi gerekir
ruslar da aldatacak ve kandıracaklar
tc de igne uretiliyo ha bunfan on bes sene once uretilmiyodu dogrudur biraz iyi tarafindan bakmak bazen iyidir herzaman negatif olmanin bir anlami yok
bir de mynet geecekden saptirmada uzerinize yok batili haber kaynaklari gibisiniz yoksa ayni patronmu
Biz komisyocusuz iş yapmayız. Bide işgilleniriz açıp içine bakarız barut u eksik mi 400km gidermi diye:)
Arkadaş bir s 400 alıcaz nedir bu kadar reklam yağ sen al bakalım dene bir an önce büyük devler vuracak birbirini az kaldı sen hazirlan bir an önce arkadaş.
hayırlı olsun inşaAllah
iyi ki aldık, Amerika etrafımızda çember oluşturuyor, tek soru nereye kadar Putin'e güvenebilirsin, o en en büyük sorunumuz
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