Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Kommersant gazetesine konuşan Sergey Çemezov, S-400 sevkiyatını öngören anlaşmanın maliyeti ile ilgili soruyu yanıtlayarak,Türkiye'nin 4 adet S-400 bataryasını aldığını doğruladı ve bunlar için 2.5 milyar dolar ödediğini belirtti.

ÖDEMENİN YÜZDE 45'İ PEŞİN

Çemezov'a göre bu ödemelerin yüzde 45'i peşin olarak, yüzde 55'i ise Rusya'dan alınan kredi ile yapılacak.

S-400'LERİN İLK TESLİMATI 2020 MART'TA!

Pazarlıkların tamamlandığını ve işlemlerin son dökümanların onaylanması aşamasında olduğunu belirten Çemezov, S-400'lerin ilk teslimatını 2020 yılının Mart ayında yapılmasının planlandığını belirtti.

Daha önce Türkiye'nin, Rusya'dan alacağı 4 adet S-400 bataryası için 2 milyar dolardan fazla ödeme yapacağı açıklanmıştı fakat net rakam bilinmiyordu.

Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.