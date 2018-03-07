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Son dakika! Rus uçağının düşme anı görüntülendi!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2018 10:19 | Son Güncelleme

Rus medyası, Suriye'deki Hımeymim askeri üssüne inişe geçtiği sırada çakılan kargo uçağının görüntülerini yayınladı. Uçaktaki 32 kişiden kurtulan olmamıştı.

Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki kenti Lazkiye'de bulunan Hımeymim askeri üssü yakınlarında düşen Rus kargo uçağına ait görüntüler ortaya çıktı.

Rus medyasının yayınladığı görüntülerde, uçağın iniş yapmaya çalışırken yere çakıldığı ve bir alev topunun gökyüzüne yükseldiği görülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, kargo uçağındaki 26 personel ve altı mürettebatın öldüğünü duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rus uçağı Suriye

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ALLAH RAHMET EYLESİN
Tam iniş halinde düşmüş ilgin. Sanki ortalayamamış gibi geldi pisti. Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
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