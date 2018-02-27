Son dakika! Rusya, İran'ı eleştiren BMGK tasarısını veto etti

Rusya, İran'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endişelerin ifade edildiği BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etti.

İngiltere tarafından hazırlanan ve BMGK'de oylanan tasarıya Rusya'nın yanı sıra geçici üyelerden Bolivya da olumsuz oy verdi.

Tasarı 11 ülkenin desteğini almasına rağmen daimi üye Rusya'nın vetosu nedeniyle kabul edilmedi. Çin ve Kazakistan ise çekimser oy kullandı.

İngiltere tarafından hazırlanan ve ABD tarafından desteklenen ilk tasarı Yemen'de Husilere füze ve silah sağlayarak BM yaptırımlarını delmekle suçlanan İran'ın kınanmasını talep ediyordu ancak Rusya'nın itirazı üzerine yürütülen görüşmelerden sonra tasarıdan “kınama” kelimesi çıkarılmıştı. Oylamaya sunulan tasarıda İran'ın Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endişelere yer verilmişti.

YEMEN'DE HUSİLERE YÖNELİK SİLAH AMBARGOSU UZATILDI

İran'a yönelik endişelerin dile getirildiği tasarıyı veto eden Rusya, konseyde kendi rakip tasarısını oylamaya sundu. İran'dan bahsetmeyen ancak Yemen'de Husi liderlerine uygulanan silah ambargosunun ve yaptırımların denetlenmesi ile raporlanmasından sorumlu panelin görev süresinin 26 Şubat 2019'a kadar uzatılmasını talep eden karar kabul edildi.