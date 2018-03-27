HABER

Son dakika! Rusya'dan ABD'ye çok sert sözler

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2018 10:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Daha önce olduğu gibi karşılıklılık ilkesine göre hareket edilecek'' diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ise ABD'ye sert bir karşılık vereceğini söylerken, buna karşın ABD ile yapıcı bir işbirliğine hâlâ açık olduklarını söyledi.

Son dakika! Rusya'dan ABD'ye çok sert sözler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,"daha önce olduğu gibi karşılıklılık ilkesine göre hareket edilecek'' diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıs ise ABD'ye sert bir karşılık vereceğini söylerken, buna karşın ABD ile yapıcı bir işbirliğine hâlâ açık olduklarını söyledi.

KARIŞILIK VERİLECEK

ABD ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir çok ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararına Rusya’dan yanıt geldi. Rus senatör Vladimir Cabarov, en az 60 ABD’li diplomatın sınır dışı edileceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da “Karşılıklılık ilkesine göre hareket edilecek” dedi.

NE OLMUŞTU?

İngiltere Başbakanı Theresa May, sinir gazıyla saldırı düzenlendiğini söyleyip büyük ihtimalle Rusya’nın sorumlu olduğunu iddia etmişti.

''Bu, Rusya'nın Avrupa'ya karşı saldırganlığının bir örneği'' diyen May, ülkedeki 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararını açıklamıştı.

Suçlamaları kesin dille reddeden Rusya da ülkeden 23 İngiliz diplomatı göndererek karşılık vermişti.

Rusya'nın ABD ve Batılı müttefikleriyle ilişkileri 2013 sonunda başlayan Ukrayna krizinden beri git gide kötüleşiyor.

TSK, Halep'te YPG hedeflerini vuruyorTSK, Halep'te YPG hedeflerini vuruyor
Sıcak temas! Yol kapatıldı, öldürüldülerSıcak temas! Yol kapatıldı, öldürüldüler
Eski büyükelçiden skandal öneri: Türkiye'nin konsolosluğunu kapatalımEski büyükelçiden skandal öneri: Türkiye'nin konsolosluğunu kapatalım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD Son dakika rusya ABD

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne ABD ne rusya her şey TÜRK için TÜrk'e gore olacak... IYI gelecek Türkiye IYI olacak... Ne Mutlu Türküm Diyene!..
Rusya Çin-İran ile bir kaç ufak tefek ülkeye güvenerek bazı şeyler peşinde ama ABD ve AB ülkesi ülkeler asla göz açtırmazlar
Diğer Haberler
Kuzey Kore lideri Kim Kim Jong-Un ile ilgili flaş iddia

Kuzey Kore lideri Kim Kim Jong-Un ile ilgili flaş iddia

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Eski büyükelçiden skandal öneri: Türkiye'nin konsolosluğunu kapatalım

Eski büyükelçiden skandal öneri: Türkiye'nin konsolosluğunu kapatalım

ABD askeri tesislerinde şüpheli paket alarmı

ABD askeri tesislerinde şüpheli paket alarmı

Hollywood yıldızı genç kızın bekaretini satın aldı

Hollywood yıldızı genç kızın bekaretini satın aldı

Gözaltına alındı, ortalık karıştı! AB'den çağrı

Gözaltına alındı, ortalık karıştı! AB'den çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.