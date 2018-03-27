Son dakika! Rusya'dan ABD'ye çok sert sözler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,"daha önce olduğu gibi karşılıklılık ilkesine göre hareket edilecek'' diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıs ise ABD'ye sert bir karşılık vereceğini söylerken, buna karşın ABD ile yapıcı bir işbirliğine hâlâ açık olduklarını söyledi.

KARIŞILIK VERİLECEK

ABD ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir çok ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararına Rusya’dan yanıt geldi. Rus senatör Vladimir Cabarov, en az 60 ABD’li diplomatın sınır dışı edileceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da “Karşılıklılık ilkesine göre hareket edilecek” dedi.

NE OLMUŞTU?

İngiltere Başbakanı Theresa May, sinir gazıyla saldırı düzenlendiğini söyleyip büyük ihtimalle Rusya’nın sorumlu olduğunu iddia etmişti.

''Bu, Rusya'nın Avrupa'ya karşı saldırganlığının bir örneği'' diyen May, ülkedeki 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararını açıklamıştı.

Suçlamaları kesin dille reddeden Rusya da ülkeden 23 İngiliz diplomatı göndererek karşılık vermişti.

Rusya'nın ABD ve Batılı müttefikleriyle ilişkileri 2013 sonunda başlayan Ukrayna krizinden beri git gide kötüleşiyor.