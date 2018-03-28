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Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2018 14:13 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin eski Rus ajanı Sergey Skripal'ın ölümü konusunda kanıtları sunmadığı sürece, Rusya'nın bu durumu siyasi provakasyonun bir parçası olarak 'Rusya vatandaşlarına cinayet girişimi' olarak kabul edeceğini açıkladı.

Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra yönetiminin soruşturmaya ilişkin bazı önemli bilgileri İngiliz halkından sakladığını iddia etti.

Reuters'a açıklama yapan bir Rus vekil ise Rusya'nın Batı ülkelerinin kovduğu diplomat sayısınca karşılık vereceğini söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı ingiltere

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