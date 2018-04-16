Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rusya'nın bundan sonra Suriye'ye yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya karşı koyacağını söyledi.
"YENİ BİR AMERİKAN SALDIRISI DAHA SERT CEVAP İÇİN KIŞKIRTICI OLACAK"
ABD'nin yeni bir saldırı planı olmadığını düşündüklerini belirten Rus diplomat, yeni bir Amerikan saldırısının daha sert bir cevap için kışkırtıcı olacağını söyledi.
Sergey Ryabkov, İngiltere'nin kimyasal saldırı iddialarının odağındaki Duma'ya OPCW gözlemcilerinin girişine izin verilmediği iddialarına da yanıt verdi. Rus diplomat, ABD saldırılarının incelemeyi geciktirdiğini söyledi.
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