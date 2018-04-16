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Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 13:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Suriye'ye yönelik bundan sonra yapılacak herhangi bir saldırıya karşı koyacaklarını söyledi.

Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rusya'nın bundan sonra Suriye'ye yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya karşı koyacağını söyledi.

"YENİ BİR AMERİKAN SALDIRISI DAHA SERT CEVAP İÇİN KIŞKIRTICI OLACAK"

ABD'nin yeni bir saldırı planı olmadığını düşündüklerini belirten Rus diplomat, yeni bir Amerikan saldırısının daha sert bir cevap için kışkırtıcı olacağını söyledi.

Sergey Ryabkov, İngiltere'nin kimyasal saldırı iddialarının odağındaki Duma'ya OPCW gözlemcilerinin girişine izin verilmediği iddialarına da yanıt verdi. Rus diplomat, ABD saldırılarının incelemeyi geciktirdiğini söyledi.

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Son dakika Rusya

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
adamsın rusya işte böyle net konuş...biz ise napiyoruz mitinglerde eyyytt amerika..amerika vurunca..sevinçle karşılıyoruz açıklaması yapıyoruz.. ya eytt deme yada eytt diyorsan ona göre davran da...KARAKTERLI bir duruş gösterelim..türk milleti olarak..utandırmayin artık ülkemizi.. kim düşman kim dost açık açık şöyleyin..onu da söyleyemiyoruz..bildiğin ortada oynayan karakteri duruşu belli olmayan bir yapidayiz..türk milletini daha fazla rezil etmeyin..duruşumuz olsun az
%100 eminim amerika turkiyeye saldirsa ilk kacacak olan sensin, gelmisin burda atip tutuyorsun.
@gozcan_h5 hiçbirşey olmaz ! bakın borsaya ipini koparmış at gibi gidiyor valla... Birşey olacak olsa başka zaman osuruktan nem kapıp % 5 düşüşler yapan bu nadide, doğru, dürüst, emsalsiz, yegane, biricik borsamız hiç böyle yükselir ki? Demek ki birşey olmayacak, bakın borsaya, maşşallah, maşşallah, nazar değmesin...
DÜNYA LİDERİNE SORAN YOK HİÇ !!!
ABD -Fransa-Ingiltere tarafindan Suriye ye yapılan ve bundan sonra yapılacak hukuksuz saldırıları Türk halkı memnuniyetle karşılamayacaktır.. Bu hukuksuz saldırıları az bulup, içimizi serinletmedi diyebilecek kadar insanlıktan uzaklaşmış bu şuursuzları da aklı selime davet ediyoruz..
id dalaşı id idi ısırmaz derler
he he hep ayni bundan öncekindede karsi koyacaktinit adamlar 105 füze atmis siz hala bundan sonraki deyin
mynete bakarsan 3.dünya savaşı coktan cıktı,hergün kan gövdeyi götürüyor:)
Kim kime! Kim dum duma Olan zavalı halka oluyo
hava gazısınız rusya sizde sizden bir cacık olmaz
geç kalmış sayılmazsın.ben inanıyorum ki orada kimyasal falan yok hepsi düzmece oyun.amerikanın ne dediği doğru çıktıki bizde buna inandık.kandırıldıkmı yoksaaaaaaaaa
keşke rusya karşı koysa abd,fransa ingiltere boyunun ölçüsünü alır
Hadi geçmiş olsun
Putin akıllı adam kolay kolay savaş durumuna sokmaz Ülkesini
Vay be,Rusya ve Suriye bir an da kardeş oldular,hayırdır inşallah..:)
ADAM VURMADAN HABER EDİYOR SENDE OK DİYON SONRA Bİ DAHA OLURSA KARŞILIK VERECEGİZ SEN BİZDEN DOMATESİ AL S300 VER BAŞKA İŞLERE GÜCÜN AKLIN YETMEZ
Sizinde bir bok yiyeceğiniz yok. Bari boş boş konuşup daha fazla rezil etmeyin kendinizi.
ŞİMDİ DÜŞÜNME SIRASI KARŞI TARAFTA:)
umarım
OSMANLININ EN ZAYIF HALİ OLSA BU ZULÜMLERE KARŞI ÇIKARDI...CUMHURİYETİN BİZE YAPTIĞINA BAKARMISINIZ DİN KARDEŞLERİMİZ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ÖLÜYORLAR..
tek dunya lideri var oda abd imparatoru trump gerisi onun muhtari
S300 lemi S400 lemi karşı koyacaksınız :D:D
geçti borun pazarı sür eşeğini niğdeye
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