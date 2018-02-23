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Son dakika! Rusya'dan Suriye'de 'insani ateşkese' yeşil ışık!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2018 16:39 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın BMGK'daki ateşkes tasarısının lehinde oy kullanacağını açıkladı.

Son dakika! Rusya'dan Suriye'de 'insani ateşkese' yeşil ışık!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılacak Suriye'de bir ay insani ateşkes ilan edilmesine yönelik tasarı için Rusya'nın lehte oy kullanacağını açıkladı.

Tasarıda, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki 700 kişinin tıbbi tahliyesi için bir ay insani ateşkes talep ediliyor.

İsveç ve Kuveyt tarafından hazırlanan ve konseye getirilen Suriye'de bir ay "insani ateşkes" talep eden karar tasarısı, bugün TSİ ile 19.00'da oylamaya sunulacak.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

DÜN DESTEKLEMEYECEKLERİNİ İLAN ETMİŞLERDİ

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını, değişiklikler yapılmadan desteklemeyeceklerini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Suriye BMGK

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Niye bir ay...Hiç savaş olmasın ve insanlar hain esed tarafından katledilmesin.Rusya-ABD hainsiniz, alçaksınız.....
Rusya türkiye suriyeyi istedikleri yerleri üstlerini kurdu abd istediği yerlere kuruldu şimdi rusya esed i devreden çıkarıp türkiye ve kendisinin kabul edebileceği bir adamı baskan yaparlar abd de ypg yi barzaniyi sattığı gibi satar olan suriyelilere olur...baya bir oyun bozduk şimdi kücük bir hamleyle yeni bir denklem açabiliriz kuzey suriyeyi ypg den temizleyerek halep i de alarak atatürk ün çizdiği misakı milli hedefine ulaşmalıyız...
@yilmazkeskin61 e senin atatürkcüler pyd terörörgütü değil seletin demir taşa özgürlük savaş çıksa esadın safına geçerim diyor nasıl olucak misaki mili
kafire güvenilmez. Tarihe bak anla
Doğu Guta'daki sivil halk 1 ay boyunca boşaltılan Afrin bölgesine taşınacak, Türkiye'deki 3 milyon Suriyeli'nin biraz daha sabretmesi gerekiyor. Bu Esad ve emperayalistler var oldukça biz aldığımız Suriyelileri hiç bir zaman geri gönderemeyeceğiz.
Bu ateşkes Suriyenin tamamını mı kapsayacak? Kapsayacak ise Afrindeki harekatı engellermi?
ulan angutlar asıl Türkiyeye şok.senin afrin operasyonun için yapıyorlar.ulan bide demezmisiniz esada şok diye.
sallama mynet.ateskes esadinda isinne gelir, nefes alip gucunnu toparlar.
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