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Son dakika! Rusya'dan Suriye'ye S-300 sevkiyatı hakkında açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2018 15:59 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Rusya savunma komitesi başkanı Vladimir Şamanov, Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin karar alınmadan önce, Türkiye'nin de fikrinin sorulması gerektiğini söyledi.

Son dakika! Rusya'dan Suriye'ye S-300 sevkiyatı hakkında açıklama

Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın savunma komitesi başkanı Vladimir Şamanov, Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin karar alınmadan önce, Astana sürecinin garantör ülkelerinin de fikrinin sorulması gerektiğini söyledi.

Astane görüşmelerine Türkiye'de İran ile birlikte müdahil olmuştu.

Ayrınyılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Rusya S-300

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