Son dakika! Rusya'dan Suriye'ye S-300 sevkiyatı hakkında açıklama

Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın savunma komitesi başkanı Vladimir Şamanov, Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin karar alınmadan önce, Astana sürecinin garantör ülkelerinin de fikrinin sorulması gerektiğini söyledi.
Astane görüşmelerine Türkiye'de İran ile birlikte müdahil olmuştu.
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