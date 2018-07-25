Seçim günü Pakistan kana bulandı

Yerel basındaki haberlere göre, polis, Belucistan'ın başkenti Kuetta'da intihar saldırısı düzenlemek üzere oy kullanma merkezine girmek isteyen bir kişinin, güvenlik görevlileri tarafından engellenince üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini bildirdi.
Seçmenlerin oluşturduğu uzun kuyruk yakınında düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kuetta Emniyet Müdürü Abdülrezzak Çeema, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenlerden 5'inin polis memuru olduğunu söyledi.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
PAKİSTAN SANDIK BAŞINDA
Pakistan'da şiddet olaylarının yaşandığı seçim kampanyalarının ardından seçmenler bugün genel seçimler için sandık başında. Ülke tarihinde 2. kez bir sivil hükümet yerini sivil hükümete devredecek.
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Pakistan'da bıçak sırtındaki genel seçimler için oy verme işlemi başladı. 106 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede sandıklar TSİ 16.00'da kapanacak.
Sonuçların gece saatlerinde belli olacağı tahmin ediliyor.
71 yıllık tarihinin çoğunda doğrudan ya da dolaylı olarak ordu tarafından yönetilen ülkede 2. kez bir sivil hükümet yerini bir diğer sivil hükümete bırakacak.
Seçmenler ülkede 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'in ve 4 eyalet meclisin üyelerini belirleyecek. Hükümeti kuracak başbakan da Ulusal Meclis üyeleri arasından seçilecek.
Eyalet meclislerinde 577 ve Ulusal Meclis için 272 olmak üzere toplamda 849 sandalye için 12 binin üzerinde aday yarışıyor. Adaylar seçime katılma hakkı olan 100'ün üzerinde parti ve ittifakın aday olurken, bazı bağımsız isimler de yarışıyor.
Sandıkları korumak için ülkede yüz binlerce asker görevlendirildi.
KETTA'DA PATLAMA: EN AZ 25 ÖLÜ, 40 YARALI
Bu arada Ketta şehrinde oy verme merkezlerinden birinin yakınlarında meydana gelen bir patlamada en az 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.
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