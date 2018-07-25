HABER

Seçim günü Pakistan kana bulandı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.07.2018 09:58 | Son Güncelleme

Pakistan'ın güneybatısında Kuetta kentinde bir oy kullanma merkezi dışında meydana gelen patlamada 28 kişi hayatını kaybetti.

Seçim günü Pakistan kana bulandı

Yerel basındaki haberlere göre, polis, Belucistan'ın başkenti Kuetta'da intihar saldırısı düzenlemek üzere oy kullanma merkezine girmek isteyen bir kişinin, güvenlik görevlileri tarafından engellenince üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini bildirdi.

Seçmenlerin oluşturduğu uzun kuyruk yakınında düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kuetta Emniyet Müdürü Abdülrezzak Çeema, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenlerden 5'inin polis memuru olduğunu söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

PAKİSTAN SANDIK BAŞINDA

Pakistan'da şiddet olaylarının yaşandığı seçim kampanyalarının ardından seçmenler bugün genel seçimler için sandık başında. Ülke tarihinde 2. kez bir sivil hükümet yerini sivil hükümete devredecek.

Yolsuzluktan 10 yıl hapse çarptırılan eski Başbakan Şerif, Pakistan'a döndü: Kalabalığı selamlayamadan tutuklandı

Pakistan'da bıçak sırtındaki genel seçimler için oy verme işlemi başladı. 106 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede sandıklar TSİ 16.00'da kapanacak.

Sonuçların gece saatlerinde belli olacağı tahmin ediliyor.

1034439498

71 yıllık tarihinin çoğunda doğrudan ya da dolaylı olarak ordu tarafından yönetilen ülkede 2. kez bir sivil hükümet yerini bir diğer sivil hükümete bırakacak.

Seçmenler ülkede 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'in ve 4 eyalet meclisin üyelerini belirleyecek. Hükümeti kuracak başbakan da Ulusal Meclis üyeleri arasından seçilecek.

Eyalet meclislerinde 577 ve Ulusal Meclis için 272 olmak üzere toplamda 849 sandalye için 12 binin üzerinde aday yarışıyor. Adaylar seçime katılma hakkı olan 100'ün üzerinde parti ve ittifakın aday olurken, bazı bağımsız isimler de yarışıyor.

Sandıkları korumak için ülkede yüz binlerce asker görevlendirildi.

KETTA'DA PATLAMA: EN AZ 25 ÖLÜ, 40 YARALI

Bu arada Ketta şehrinde oy verme merkezlerinden birinin yakınlarında meydana gelen bir patlamada en az 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.


PARTNERYarışmadan kazandığını buraya yatırdıYarışmadan kazandığını buraya yatırdı
Suriye'de intihar saldırıları: En az 38 ölüSuriye'de intihar saldırıları: En az 38 ölü
Yorum: Erdoğan'ın kolay kazanılan zaferiYorum: Erdoğan'ın kolay kazanılan zaferi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pakistan Seçim günü saldırı Ketta

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Erdoğan üstünü çizdi denilen Naci Ağbal'a kritik görev!

Erdoğan üstünü çizdi denilen Naci Ağbal'a kritik görev!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak

Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ölü sayısı 79'a ulaştı, felaket havadan böyle görüntülendi

Ölü sayısı 79'a ulaştı, felaket havadan böyle görüntülendi

Kiraya verdikleri daireyi 'randevu evi' olarak buldular

Kiraya verdikleri daireyi 'randevu evi' olarak buldular

Suriye'de intihar saldırıları: En az 38 ölü

Suriye'de intihar saldırıları: En az 38 ölü

Prestijli İngiliz gazetesinden olay yazı: ABD lobi amaçlı Türkiye'ye heyet gönderdi ama...

Prestijli İngiliz gazetesinden olay yazı: ABD lobi amaçlı Türkiye'ye heyet gönderdi ama...

ABD Başkanı'nın kızı tasarım şirketini kapattı

ABD Başkanı'nın kızı tasarım şirketini kapattı

Yunanistan'daki yangının tanıkları anlatıyor: 'Bazıları kaçtıkları denizde boğuldu'

Yunanistan'daki yangının tanıkları anlatıyor: 'Bazıları kaçtıkları denizde boğuldu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.