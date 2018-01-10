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Son dakika Sofya'da bomba paniği! Havalimanı boşaltıldı

DÜNYA HABERLERİ | 10.01.2018 16:03 | Son Güncelleme 1 saat önce

Son dakika haberine göre Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki havalimanı, bomba alarmı üzerine boşaltıldı.

Son dakika Sofya'da bomba paniği! Havalimanı boşaltıldı

Sofya Havalimanı’ndaki 2. Terminal, bomba alarmı üzerine boşaltıldı.

Bulgaristan resmi televizyonu BNT, polis ekipleri ve köpeklerinin terminalde arama yaptığını duyurdu.

Kanalda yer alan görüntülerde, yüzlerce yolcunun bagajıyla bölgeden ayrıldığı görüldü.

Bomba alarmından hemen önce Bulgaristan’ın Avrupa Birliği Bakanı Liliana Pavlova basınla bir araya gelmişti.

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