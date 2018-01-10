Son dakika Sofya'da bomba paniği! Havalimanı boşaltıldı

Sofya Havalimanı’ndaki 2. Terminal, bomba alarmı üzerine boşaltıldı.
Bulgaristan resmi televizyonu BNT, polis ekipleri ve köpeklerinin terminalde arama yaptığını duyurdu.
Kanalda yer alan görüntülerde, yüzlerce yolcunun bagajıyla bölgeden ayrıldığı görüldü.
Bomba alarmından hemen önce Bulgaristan’ın Avrupa Birliği Bakanı Liliana Pavlova basınla bir araya gelmişti.
Meral Akşener elindeki son anketi açıkladı!
Son dakika! Rusya'dan İdlib'le ilgili Türkiye'den kritik istek!
Ünlülerin kabusu olmuştu! 'Kaptan' yakalandı
Akşener: Erdoğan, Boğaziçi'ne bağırmadı, Davutoğlu'na bağırdı
İran'dan sonra bir Orta Doğu ülkesi daha karıştı! Tunus'ta protesto şoku!
WhatsApp'tan büyük yenilik!
Jandarma'nın yeni kıyafetleri görücüye çıktı!
Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!
Tecavüze uğrayan kadın, yaşadıklarına dayanamayıp bayıldı
Şehidin nişanlısı bunu başardı ve... 'Ben artık vatanımla evliyim'
Hasip Kaplan'dan HDP'yi karıştıran tweet'ler: Sırrı gitsin film çeksin
Okuyucu Yorumları 0 yorum