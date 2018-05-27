Son dakika! Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Deyrizor kentinde rejim karşıtı grup tarafından düzenlenen saldırıda 2 Rus askeri danışman olay yerinde hayatını kaybetti. 5 Rus askeri danışman yaralı olarak hastaneye kaldırılırken 2’si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.

Açıklamada, “Birkaç grup, gece saatlerinde Deyrizor kentindeki Suriye hükümet güçlerine bağlı topçu birliğine saldırdı. Suriyeli topçuların atışlarını yöneten 2 Rus askeri danışman olay yerine öldü. Saldırıda yaralanan 5 asker de hemen hastaneye kaldırıldı. Daha sonra 2 asker daha hastanede hayatını kaybetti” denildi.

Bakanlık, yaklaşık 1 saat süren çatışma sonucunda saldıran grup içerisindeki 43 kişinin öldürüldüğünü, silah yüklü yüksek hareket kabiliyetine sahip 6 aracın imha edildiğini kaydetti. Bakanlık, hayatını kaybeden tüm askerlere de devlet nişanı verildiğini de belirtti.

