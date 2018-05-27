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Son dakika! Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2018 12:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, militanların Suriye'nin Deyr ez Zor kentine düzenlediği saldırı sonucunda 4 Rus askeri danışmanın öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını duyurdu.

Son dakika! Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Deyrizor kentinde rejim karşıtı grup tarafından düzenlenen saldırıda 2 Rus askeri danışman olay yerinde hayatını kaybetti. 5 Rus askeri danışman yaralı olarak hastaneye kaldırılırken 2’si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.

Açıklamada, “Birkaç grup, gece saatlerinde Deyrizor kentindeki Suriye hükümet güçlerine bağlı topçu birliğine saldırdı. Suriyeli topçuların atışlarını yöneten 2 Rus askeri danışman olay yerine öldü. Saldırıda yaralanan 5 asker de hemen hastaneye kaldırıldı. Daha sonra 2 asker daha hastanede hayatını kaybetti” denildi.

Bakanlık, yaklaşık 1 saat süren çatışma sonucunda saldıran grup içerisindeki 43 kişinin öldürüldüğünü, silah yüklü yüksek hareket kabiliyetine sahip 6 aracın imha edildiğini kaydetti. Bakanlık, hayatını kaybeden tüm askerlere de devlet nişanı verildiğini de belirtti.

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Suriye 4 rus askeri öldürüldü Rusya Savunma Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TÜRK ordusu suriyeye girdiğinde millet savaş naraları atarken ben "bu savaşın krizi kapımızda" diye yazmıştım..yorumcular beğenmemişti..aha ne oldu şimdi dolar 5 euro 6 tl..
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