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Suriye'de askeri üste patlama!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2018 01:20 | Son Güncelleme

Suriye Hama'da rejim ve İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya düzenlenen saldırıda en az 38 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Son dakika habere göre, İsrail medyasında saldırıların arkasında İsrail'in bulunduğu yönündeki iddialar yer aldı. Resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Suriye Hama'da rejim ve İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya düzenlenen saldırıda mühimmat deposunun isabet alması sonucu şiddetli patlamalar meydan geldi ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Gece 10 buçuk sularında meydana gelen patlamaların etkisiyle bölgede 2.6 şiddetinde deprem meydana geldiği tespit edildi. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.

HAARETZ: SALDIRIDAN İSRAİL SORUMLU OLABİLİR

İsrailli Haaretz'in haberine göre, saldırıdan İsrail sorumlu olabilir. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın pazar günkü açıklamasında, İsrail'in Suriye'de operasyon yürütmeye devam edeceği sinyalini verdiğini hatırlatan Haaretz, Lieberman'ın "Rusya'ya saldırma ya da Suriye'nin içişlerine karışma gibi bir niyetimiz yok. Fakat birileri İsrail'e ve hava güçlerimize saldırmak için füze ateşleyebileceğinin mümkün olabileceğini düşünürse, hiç şüphesiz karşılık vereceğiz. Büyük bir güç kullanarak karşılık vereceğiz" ifadelerini hatırlattı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman dün İsrail'in Suriye'deki askeri operasyon özgürlüğünü koruyacağını söylemişti.

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SURİYE GAZETESİ: SALDIRIYI ABD VE İNGİLTERE DÜZENLEDİ

İsrail merkezli Tishreen gazetesi, saldırıların Ürdün'deki ABD ve İngiltere'ye ait askeri üslerden gerçekleştirildiğini iddia etti.

Suriye ordusu, dün gece düzenlenen saldırılarda herhangi bir füzenin 'hava savunma sistemleri' tarafından düşürüldüğü yönünde bir açıklamada bulunmadı. Sky News Arabia kanalı da, muhalif kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırılar sonucu en az 38 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hama'nın batısında bulunan Salhab kasabası yakınlarında konuşlu Suriye ordusuna ait askeri üsse de roket saldırısı gerçekleştirildiği iddia edildi. Suriye ordusuna ait 47'nci Tugay'ın konuşlu olduğu askeri üste İranlı milisler de bulunuyor.


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Suriye Hama İran Devrim Muhafızları Son dakika saldırı deprem

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Allah bu savasi cikaranlarida sebeb olanlarida kahretsin ne aptalca biseydir bu savas insanlar bebekler oluyor kim kimi neden olduruyor bolgede belli degil avrupa izliyor ruslar amerikalilar oldurtuyor yazik insanlara birakin yasasinlar birakin ozgur olsunlar insanlar ac silaha harcanan paralarla kac insan doyar noluyo insanlara kardeslik insanlik varken bu siddet olumler sakat kalmalar neden
Kim yapacak tabiki BOP cular yani abd-israil ve yandaşları!
Hala içleri serinlemeyen var mı ?
İsrail yapmıştır. veya Maşası olan ABD başka kim olacak
Bölgede başka maşalari yok mu ? BOP cular kim ? eş başkanları kim ?
abd müslüman öldürmekten sıkılmıyor
israil yada abd
yazık
Ve akabinde deprem,
ölen müslümandır. öldüren herkes olabilir. önemli olan koltuktur.
saldırıyı olumlu görüyoruz ama yüreğimize su serpmemiştir. ihh başkanı... sözde müslüman hak savunucu insani yardım kuruluşu
Kralları bile müslüman olmayan bir islam alemi ve uyanmayan bir toplum daha izleyin başlarına neler gelicek neler..
Allah İsrail inde Abd ninde İngiltere ninde belasını versin.....
Ortadoğuda yeni bir savaşın başlangıcıdır bu olay bütün dünya ortadoğuya izlesin israil abd iran rusya china kapışmasına bakın bu bölgede.
işgalci israilin suyu ısınıyor ..
İsrail'in hiç niyeti olmaz. Birileri yapmıştır ama iyi olmuş ağzında konuşup duruyor. İsrail yok olmadan bölgede huzur yok. İnsanlığın yüz karasıçalar.
maksat İranı kışkırtmak .
eline sağlık israil
tayyibi emperyaliz dostları yine suriye ye saldirmis
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