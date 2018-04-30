Suriye'de askeri üste patlama!

Suriye Hama'da rejim ve İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya düzenlenen saldırıda mühimmat deposunun isabet alması sonucu şiddetli patlamalar meydan geldi ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Gece 10 buçuk sularında meydana gelen patlamaların etkisiyle bölgede 2.6 şiddetinde deprem meydana geldiği tespit edildi. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.
HAARETZ: SALDIRIDAN İSRAİL SORUMLU OLABİLİR
İsrailli Haaretz'in haberine göre, saldırıdan İsrail sorumlu olabilir. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın pazar günkü açıklamasında, İsrail'in Suriye'de operasyon yürütmeye devam edeceği sinyalini verdiğini hatırlatan Haaretz, Lieberman'ın "Rusya'ya saldırma ya da Suriye'nin içişlerine karışma gibi bir niyetimiz yok. Fakat birileri İsrail'e ve hava güçlerimize saldırmak için füze ateşleyebileceğinin mümkün olabileceğini düşünürse, hiç şüphesiz karşılık vereceğiz. Büyük bir güç kullanarak karşılık vereceğiz" ifadelerini hatırlattı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman dün İsrail'in Suriye'deki askeri operasyon özgürlüğünü koruyacağını söylemişti.
SURİYE GAZETESİ: SALDIRIYI ABD VE İNGİLTERE DÜZENLEDİ
İsrail merkezli Tishreen gazetesi, saldırıların Ürdün'deki ABD ve İngiltere'ye ait askeri üslerden gerçekleştirildiğini iddia etti.
Suriye ordusu, dün gece düzenlenen saldırılarda herhangi bir füzenin 'hava savunma sistemleri' tarafından düşürüldüğü yönünde bir açıklamada bulunmadı. Sky News Arabia kanalı da, muhalif kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırılar sonucu en az 38 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hama'nın batısında bulunan Salhab kasabası yakınlarında konuşlu Suriye ordusuna ait askeri üsse de roket saldırısı gerçekleştirildiği iddia edildi. Suriye ordusuna ait 47'nci Tugay'ın konuşlu olduğu askeri üste İranlı milisler de bulunuyor.
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