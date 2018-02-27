Suriye'de ateşkes başladı! Esad, Doğu Guta'ya saldırdı

Suriye'de başkent Şam kırsalında bulunan Doğu Guta'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla bölgede yerel saatle 09.00 ve 14.00 arasında saldırılara ara verilmesi bu sabah uygulamaya başlanmıştı. Ancak son dakika habere göre, Esad ejimi, ateşkes ilanının ardından Doğu Guta'ya saldırdı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Guta'da "insani mola" talimatı verdiğini belirterek, "Söz konusu talimat doğrultusunda sivil kayıpların yaşanmaması için yarından itibaren Doğu Guta'da her gün saat 09.00 ila 14.00 arasında insani mola verilecek" dedi.

BMGK, iki gün önce Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda insani yardımların Suriye geneline güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılabilmesi, ağır hasta ve yaralıların tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan gecikmeden çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.