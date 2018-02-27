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Suriye'de ateşkes başladı! Esad, Doğu Guta'ya saldırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2018 10:10 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Doğu Guta'da sabah 09.00'dan öğle 14.00'e kadar ateşkes ilan edilmişti. Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika habere göre, Esad rejimi, ateşkes ilanına karşın Doğu Guta'ya saldırdı. Rejim ve Rusya'nın bombardımanı altında olan bölgede son günlerde 500'den fazla insan yaşamını yitirdi.

Suriye'de başkent Şam kırsalında bulunan Doğu Guta'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla bölgede yerel saatle 09.00 ve 14.00 arasında saldırılara ara verilmesi bu sabah uygulamaya başlanmıştı. Ancak son dakika habere göre, Esad ejimi, ateşkes ilanının ardından Doğu Guta'ya saldırdı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Guta'da "insani mola" talimatı verdiğini belirterek, "Söz konusu talimat doğrultusunda sivil kayıpların yaşanmaması için yarından itibaren Doğu Guta'da her gün saat 09.00 ila 14.00 arasında insani mola verilecek" dedi.

BMGK, iki gün önce Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda insani yardımların Suriye geneline güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılabilmesi, ağır hasta ve yaralıların tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan gecikmeden çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Ateşkes Rusya doğu guta putin

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sığmıyoruz şu güzelim dünya ya . her yerde kan her yerde vahşet
bu masumların kanı yerde kalmayacak!!!!!!
GUTADA RUSYA KİMİNLE SAVAŞIYOR ADAM KALMADI ÖLDÜRÜLDÜ KİM BU ÖLENLER NERENİN İNSANI DUVAR KOVUGUNDANMI ÇIKMIŞLAR NERDENGELMİŞLER BU KADAR İNSAN ORALARA SAVAŞMÖAK İÇİN
Bu postin ne derse suriyede o olur
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