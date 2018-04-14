HABER

Son dakika! Suriye operasyonuna muhaliflerden ilk tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 13:19 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye bugün düzenlediği askeri operasyona muhalif gruplardan gelen ilk tepkiler olumsuz oldu.

Son dakika! Suriye operasyonuna muhaliflerden ilk tepki

Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında bulunan ve muhaliflerin son kalelerinden diye nitelenen Duma’da geçen hafta bir kimyasal saldırı yaşanmıştı.

Bugün üç Batı ülkesinden oluşan koalisyonun bu saldırıdan Suriye rejimini sorumlu tutarak düzenlediği askeri operasyona muhalif gruplardan olumsuz tepkiler geldi.

Kimyasal saldırı sonrası Duma’yı terk ettiği bildirilen İslam Ordusu’nun (Ceyş’ül İslam) önde gelen isimlerinden Muhammed Alluş, “Suç aletini yok edip suçluya dokunmadılar. Bu bir farstır (kaba komedi, güldürü)” dedi.

Muhaliflerin ana örgütlerinden Suriye Müzakere Komisyonu (SNC) başkanı Nasr el Hariri ise “Bence artık rejim tekrar kimyasal silah kullanma riskini almayacaktır. Ama varil bombaları, salkım bombaları kullanmaya devam edecekler. Bugünkü saldırı Esad’a tek bir mesaj veriyor: Suriyeli çocukları kimyasal silahlarla öldürme ama normal silahlar kullanabilirsin. Bu insanlık için utançtır” dedi.

Suriye krizinde son dakika gelişme!Suriye krizinde son dakika gelişme!
Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişmeSon dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
Savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!Savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye Fransa ABD suriye operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Putin'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Putin'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler

ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çin'den flaş Suriye açıklaması

Çin'den flaş Suriye açıklaması

Alman generalden olay yaratacak sözler!

Alman generalden olay yaratacak sözler!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Ruhani'den Suriye tepkisi: Yıkıma neden olacak!

Son dakika! Ruhani'den Suriye tepkisi: Yıkıma neden olacak!

Fransa, Suriye'ye fırlatılan füzelerin fırlatma anını yayımladı

Fransa, Suriye'ye fırlatılan füzelerin fırlatma anını yayımladı

Son dakika! Merkel'den Suriye operasyonu ile ilgili ilk açıklama

Son dakika! Merkel'den Suriye operasyonu ile ilgili ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.