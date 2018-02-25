Son dakika! Suriye ordusu ateşkese rağmen bombalama yaptı

BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alınmıştı. Ancak Esad bütün dünyanın birleştiği bu karar rağmen bu sabah ateşkesi bozdu.

AFP haber ajansı, Esad rejiminin bu sabah Doğu Guta'da hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.