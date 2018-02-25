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Son dakika! Suriye ordusu ateşkese rağmen bombalama yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2018 10:57 | Son Güncelleme

Suriye'de Beşar Esad rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) alınan 1 aylık insani ateşkes kararını ilk günde bozdu. AFP haber ajansı, Esad rejiminin bu sabah Doğu Guta'da hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Son dakika! Suriye ordusu ateşkese rağmen bombalama yaptı

BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alınmıştı. Ancak Esad bütün dünyanın birleştiği bu karar rağmen bu sabah ateşkesi bozdu.

AFP haber ajansı, Esad rejiminin bu sabah Doğu Guta'da hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Ateşkes doğu guta

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
30-40 yıl terörist apoya ev sahipliği yapmış suriyelilere ASLA GÜVENMİYECEKSİN.....
@sinan_guven_1980 esedin kellesi omuzlarına agır gelmeye başlamış
müslümanlıla alakası yok bu adamın isralli alman abd fransız kırması pislik.
kimin var ki?
Katil Esad ,,, Cani
Ne var bu Doğu Gutada neden Gutada katliam yapiyor çoluk çocuk öldürüyor bu diktatör pisilik neden sivil katliamı yapıyor neden kimse dur demiyor neden iran ne yapıyorsun sen demiyor unutulmasın ki Mazlumun ahı yerde kalmaz Herkesin bir hesabı varsa bu hesapları ve bu hesap yapanların hayatlarını alt üst edici hatta bunları yeryüzünden silecek en büyük hesap sahibi ALLAHIN oldugunuda kimse unutmamali
@orhanav Allah ın hesabı neden hala tutmuyor.Kundaktaki bebeklerin dahi tecavüze uğradığı bu lanet dünyada Allah hala nerde.Neden böyle bi dünya yaratma ihtiyacı duydu.Neden neden nedennn.
@orhanav Allah ın hesabı neden hala tutmuyor.Kundaktaki bebeklerin dahi tecavüze uğradığı bu lanet dünyada Allah hala nerde.Neden böyle bi dünya yaratma ihtiyacı duydu.Neden neden nedennn.
bunu bir an evvel yok etmek lazım
esad sonun Türklerin elinden olacak zalim esad
guta denen yer terörist yuvası bakmayın siviliz ayağına yatıyorlar.
Allah belanı versin esat firovunu sonun yaklaştı
güzel kardeşi hiç mi okumuyorsun.abd akepe suriyede kaybetti.esad iran ve rusya kazandı.dışişleri mit esad la görüşüyor.bu kadar bilmeyip fikir sahibi olmanız çok hazin.
emperyalizmin yalanı hilesi bitmez.neden burnuma maniplasyon yalan kokusu geliyr..çıkar kokusu.tüm batı orda yangını çıkarırken iyi adam kendi ülkesini savunurken kötü...ihatırlarsınız saddamın da kimysal silahları vardı...
Süzme yezit
Masum insanları,çocukları savaş uçaklarından atıkları bombalarla öldüren bu adamı artık tüm gerekirse tüm dünya liderleri bir araya gelip yok etmeleri artık şart oldu.BM artık gereğini yapmalı.
tampon ve güvenli bölge oluşturulsun suriye halkı güvenli bölgeye alınsın ve suriye havadan komple düz edilsin yazık analar ağlamasın daha
Şimdi yanlış anlamayın şunları savunacak değilim de, ateşkes kararı bir talep olarak alındı. Esad ateşkes kararına onay verdi mi? Hayır. Bu sadece BM konseyinin çağrısı.. Habere bakan da Esad ateşkes kararı almış da sonra vazgeçmiş zanneder. Biraz doğru haber yapın artık. Bozdu yazmışsınız bir de algı oluşturmak için. Adamlar neyin sözünü verdi ki neyi bozsun? BM kendi kendine bir karar alıp çağrı yaptı sadece. Keşke bitse artık şu orta doğu çilesi, yeter artık.
Sünni Şii çatışması yalnızca Abd ye ve İsral e yarar. Guta dan Şam a roket atılmamalı ve Guta bombalanmamalı.
esat iyi kaşınıyor
AVRUPA SİVİLLERİ DUSUNDUGUNDEN 1 AYLIK ATESKES UYGULAMIYO SIRIYEDE YENILDIKLERINDEN ATESKES UYGULAMAK İŞTIYO ZATEN SURIYEYI KARISTIRAN AVRUPA SIVILLERI DUSUNSELERDI MİLYONLARCA SIVIL KATLEDILDIGINDE ATESKES UYGULARDI
son demlerini yaşıyor cellat
Allah topunuzun belasını versin.
esadla uğraşacağınıza amerikayla uğraşın.
BMGK da alınan ateşkes kararı 72 saat içinde uygulamaya konulmasıyla ilgili madde var. Son dk ya kadar kullanıyor demek esad..Bu da esad tan beklenir tabi.
Emperyalistler Daha KANA Doymamışlar Anlaşılan ! ! ! ! ! ! Saygılarımla
Birileri Hala Esed'le Anlaşın Diyor, Yapacağım Yorum Bu Haberle Alakalı Değil Aslında Ama Yazma Gereği Duydum Türkiye, Suriye'ye Fırat Kalkanı Harekatı Başlattığında Yanında Öso Vardı, Hiç Kimse O Gün Öso'ya Terörist Gurup Demiyordu, Zira Fırat Kalkanı Harekatı İşid İçin Yapılmıştı, Öso O Dönemde Aynı Kişiler İçin Terör Gurubu Olarak Düşünülüyordu Lakin Dillendiremediler, Sonuçta İşid'e Karşı Şavaşıyorlardı Son Olarak Zeytin Dalı Harekatında Bi Anda Hedef Gösterildiler, Öso Teröristtir Dendi, Tsk nın Yanında Olmamalı Dendi Neden? ygp'ye Gavura Vurur Gibi Vuran Bu Oluşuma Neden Terörist Denir?
öldürün şu adamı artık ya
BM istese orada savaşı bitirir ama işlerine gelmiyor, haber doğru ise esad en iyisini yapmış
kendi kafanıza göre aldığınız kararlara esat uymak zorunda değildi siz bu kararı insani yardım için değil orada zayıflamış terörü güçlendirmek için aldınız
kan emicilerin hepsi suriyede savasi yurutuyor coluk cocuk demeden katledilir.her kim insan canina katlediyorsa allah ona o olumu tattirsin
Saddam nükleer silah sakladı, kaddafi nükler silah sakladı, derken sıra suriyeye geldi.. emperyalizmin en vahsi politikası bir ülkeyi içten içe bitirmektir. zarrap dosyasını kapat, suriyeye girelim vaadinde bulunup yolsuzlugu rüşveti hırsızlığı gariban askerlerle örtbas edenlerde elbet birgün hesap verecektir.
neden BM orada bulunmuyor.bir karar alınırsa oraya gözlemciler gider.isteselerdi bu savaş durdurulardı bunu kimse sorgulamadı.
ESAT ÜLKESİNİN PARÇALANACAĞININ FARKINDA KENDİNE YETERLİ ALAN ÇIKARMA ÇABASINA DÜŞTÜ,ÖLEN İNSANLAR ZATEN KENDİNE MUHALİF OLAN KESİM İNSAN ÖLÜMÜ ONUN İÇİN BİR ANLAM TAŞIMIYOR.RUSYADA BU SUÇA ORTAK OLMAMAK İÇİN BM NİN KARARLARINA UYUM İÇERİSİNE GİRDİ.NETİCEDE ESAT SAVAŞ SUÇU İŞLEMEKTE AMA ODA İRAN DESTEKLİ MİLİS KUVVETLERİ SORUMLU TUTACAKTIR.AMA EMİR KOMUTADAKİLER KİM OLURSA OLSUN MUTLAKA YARGILANACAKTIR.
her şey beklenir
Size Ne
şimdi bu ateşkes ile bizim içinde geçerli mi? biz ne yapacağız? aman verecek miyiz... bizde duracaksak zaten bu bizi durdurmak için alınmıştır...
Güvenlik Konseyi ve Objektiflik. Alakasız iki kelime.
ADAMSİN ESAD....ULKESİNİ KORUMAK İCİN HERSEYİ YAPİYOR MASALLAH..
Ne yaaaaaaa... biz pkk ile mücadelede ateşkes mi yapacağız? aynısı.... ne farkı var? Oradaki yaşayanlar demeyin... pkk hendek kazdığında ne yapıldıysa o da aynısını yapıyor...
esat ülkesini savunuyor
esadın dışında uygulama yapanlar var yada ikili oynuyor esad sonuna kadar bu esad da vurulmalı
BMGK nin uyulmadığı takdirde cezası ve yaptırımı olmayan kararı ne yapayım.
Ben bu haberleri gerçekçi bulmuyorum.
Fare temizliği yapıyor... Abd ve israilin musallat ettiği sözde özgürlük savaşçılarını temizliyor bize de sivil halk a zulüm diye servis ediliyor...
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