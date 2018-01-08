Son dakika! Suriye'de TSK konvoyuna roketatarlı saldırı!

Hatay ilinin karşısına denk düşen İdlib ili ve çevresi, 4-5 Mayıs'taki Astana anlaşmasında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ateşkesin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran, 14-15 Eylül'deki turda da bölgenin sınırları üzerinde uzlaşmıştı. TSK, 12 Ekim'de ateşkes gözlem noktaları kurma amacıyla bölgeye intikal etmişti. Şimdiye kadar 3 gözlem noktası kuran TSK'nın faaliyetleri devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde yuvalanan terör örgütü PYD/PKK da İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu TSK gözlem gücüne havan topu saldırısı düzenlemişti.

İDLİB'DE PATLAMA: EN AZ 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleşen bir patlama sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamanın isyancılara ait bir merkezde gerçekleştiğini duyurdu.

Ölenlerin 7'sinin sivil olduğu bildiriliyor.

Talathin bölgesinde gerçekleşen patlamanın nedeni henüz kesinleşmiş değil. Bazı raporlara göre olaya bir bombalı araç neden oldu, başka bir iddiaya göre ise bina, insansız hava aracı saldırısı ile hedef alındı.