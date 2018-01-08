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Son dakika! Suriye'de TSK konvoyuna roketatarlı saldırı!

DÜNYA HABERLERİ | 08.01.2018 15:50 | Son Güncelleme 1 saat önce

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes gözlem görevi yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna roketatar saldırısı düzenlendi. Alınan bilgiye göre, Daret İzze ilçesi yakınlarında TSK konvoyunun geçişi sırasında düzenlenen saldırıda araçların 20-30 metre yakınına roketatar mermisi isabet etti. Ölen veya yaralanan olmayan saldırıda, araçlarda da herhangi bir hasar meydana gelmedi. Olayın ardından TSK unsurları gerekli güvenlik tedbirlerini aldı.

Hatay ilinin karşısına denk düşen İdlib ili ve çevresi, 4-5 Mayıs'taki Astana anlaşmasında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ateşkesin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran, 14-15 Eylül'deki turda da bölgenin sınırları üzerinde uzlaşmıştı. TSK, 12 Ekim'de ateşkes gözlem noktaları kurma amacıyla bölgeye intikal etmişti. Şimdiye kadar 3 gözlem noktası kuran TSK'nın faaliyetleri devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde yuvalanan terör örgütü PYD/PKK da İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu TSK gözlem gücüne havan topu saldırısı düzenlemişti.

İDLİB'DE PATLAMA: EN AZ 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleşen bir patlama sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamanın isyancılara ait bir merkezde gerçekleştiğini duyurdu.

Ölenlerin 7'sinin sivil olduğu bildiriliyor.

Talathin bölgesinde gerçekleşen patlamanın nedeni henüz kesinleşmiş değil. Bazı raporlara göre olaya bir bombalı araç neden oldu, başka bir iddiaya göre ise bina, insansız hava aracı saldırısı ile hedef alındı.

Muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığına göre kurtarma ekipleri halen enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor.

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Kayıp durumda kişiler olduğu da bildiriliyor.

Ajnad al-Kavkaz grubu bünyesinde yüzlerce Asyalı savaşçı bulunuyor

Hedef alınan merkezin, Çeçenlerin liderliğinde olduğu cihatçı bir oluşum olan Ajnad al-Kavkaz grubuna ait olduğu belirtiliyor.

Bünyesinde yüzlerce Asyalı savaşçı bulunan Ajnad al-Kavkaz grubu, eski El Kaidecilerin kurduğu Fetih El Şam ile birlikte savaşıyor.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırında yer alan bir eyalet olan İdlib, şu anda Suriye'de, bütünüyle hükümet güçlerinin kontrolünün dışında yer alan tek eyalet.

İdlib, ülke çapında hükümet karşıtı silahlı güçler açısından bir kale olarak görülüyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Tüm Askerlerimizi Allah Korusun.
Rabbim mehmetçikleri korusun inşallah.Amin
sınır ötesinde ve içerideki hayinlerle mücadele eden tüm askerimize polisimize ALLAH yardım etsin ve bu adi pisliklerin mermilerinden esirğesin kurdukları tuzakları başlarına geçirsin
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