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Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 11:36 | Son Güncelleme 2 saat önce

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, "ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde ordu kurma girişimi egemenliğimize küstahça bir saldırıdır" dendi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise, "ABD’nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele gerekçesiyle PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG’ye bugüne kadar verdiği destekler ile bundan sonra atacağını ilan ettiği adımlar, dostluğa da, müttefikliğe de, model ortaklığa da, stratejik ortaklığa da sığmaz" dedi.

Son dakika... ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye’nin kuzeyinde en büyük bileşenini terör örgütü PKK’nın kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarından ‘sınır gücü’ kurma sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Suriye'nin tepkisi ise sert oldu. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, "ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde ordu kurma girişimi egemenliğimize küstahça bir saldırıdır" dendi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise, "ABD’nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele gerekçesiyle PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG’ye bugüne kadar verdiği destekler ile bundan sonra atacağını ilan ettiği adımlar, dostluğa da, müttefikliğe de, model ortaklığa da, stratejik ortaklığa da sığmaz" dedi.

TÜRK DIŞİŞLERİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı, "ABD’nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle iş birliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye’nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz
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Okuyucu Yorumları 34 yorum
Bırak abd nin stratejik ortaklık ve müttefikliğini de,sizin Kürde reva gördüğünüz islama ve 1000 yıllık kardeşliğe sığar mı?Ben Kürdüm diyen herkesi terör yaftasıyla yaftalıyorsunuz çünkü siz devletsiniz siz güçlüsünüz sizin her düşündüğünüz ve her yaptığınız doğrudur,halk düşünemez ve doğruyu söyleyemez,siz düşünüp siz konuşacaksınız halk sadece size uyacak öyle mi? Deveden büyük fil var ve hepimizi yaradan ALLAH var anca onun planı ve hesabı tutar gerisi hep fasafiso....
@i.demir1975 Onlarca yıldır burada "yaşamayanların" sınırlarını çizdiği bu coğrafyada oluk oluk kan akıyor. Şimdi "Kürt" diyerek bu coğrafyada kan akmasının en büyük sebebi terör devleti ABD'nin kucağına oturup Arzımevud için maşalık yapanları kastediyorsan Allah bin kez belanı versin ahlak yoksunu, ırkçı terörist sempatizanı seni.
ortadoğuda abd ve israile karşı duran iki ülke vardır, iran ve suriye!!! esad abd ve israilin en büyük düşmanıdır... bütün akp liler bunu bir gün anlayacak ama dış politikada yapılan hataların bedelini maalesef hepimiz ödüyoruz, ödemeye de devam edeceğiz!!!
Hepisi danışıklı döğüş ibretle izliyoruz...Din tüccarlığı birez de milliyetci sos o kadar...Şu ülkenin haline bak iğneden ipliğe yüzde yüz zam görmeyen birşey gösterin bana...Yazık oldu ülkeme
ESED in yeni aklına gelmiş ABD yi kınamak) Lan "Suriyede Kürtlerle(PYD_PKK) özerkliği görüşebiliriz diyen Senin En yakın Adamındı ;hattâ Suriyede Senden bile Güçlü Olan bir İsimdi Türk Ordusu Vurmaya Başlayınca Cesarete geldi Esed))
NEYİN TARTIŞMASI SINIRINDA GÜVENLİĞİNE KARŞI BİR TEHLİKE GÖRÜYORSAN GİDECEKSİN VURACAKSIN SONRADA ORADA HAMİLİK YAPAN ABD YE DİYECEKSİN Kİ VAKTİNDE SEN OKYANUSUN ÖTESİNDEN KORE DE TEHLİKE VAR KOMÜNİZMİ DURDURMALIYIZ DİYE BENİ DE KULLANIP SAVAŞMIŞTIN SESİNİ ÇIKARMA HÖSST ULAN DİYECEKSİN
...Hedefte Vatanımız var....İsraili büyütmeye çalışıyor alçaklar..Ama Müslüman Türkün Şehadetinde boğulacaklar...Allahın izniyle....
Diktatörümüz giderayak savaş çıkartıp başkanlığı garantilemek istiyor, halk terli bunu yemez
Bırak saga sola atmayı ulkenle ilgilen Sayın Erdoğan bir ultrason icin 9 subata gun verdiler .... Senin destekcilerin ozel hastaneden cikmadigi icin bunları bilmez tabii .... Ulken de ki saglık skandalları seni bitirecek sen de ahhhh ben ne yaptım diyceksin ..... Daha ulkeni idare edemiyorsun ... Evet bir gece ansızın secimden sonrz insallah gideceksin
Hadi birleşmiş milletlere şikayet diyecem de orasida vetolu..mahkeye gitdiyecemde orasida onların adamlarıyla dolu..hakkını araya can yer yok..o zaman sus..yada adam gibi bu itlerle savaş sivil halkla değil..
hiç şaşırmadım ne abd ne rusya sizi şeyine takmıyor daha anlamadınız mı eyyyyyyyyyy hümet bunlar dış politikanızın meyveleri şimdi doya doya yiyin.
abd israil aynı kanserli bi hücre gibi sizi içten içe bitirecek hiç bu iki ülkeye bulaşmayacaktınız. sanırım sizde kandırıldınız. olsun alışırsınız bizde sürekli kandırılıyoruz. alıştık
Her gün aynı şey.Çözüm üretin biraz yok dostluğa sığmaz yok ayıp ettiniz falan filan.Türkün Türk'ten başka dostu yoktur.
ne kadar kibar bir başbakan yardımcısı, nasıl kibar konuşuyor abd ile.. ..
abd ,zaten türkiyeye düşmandı ama belli etmiyordu önceki hükümet zamanında hep boyun eğildi, abd nin her istedigi yapıldı şimdi boyun eğmediğimiz için alalen bu hamlesiyle düşmanlığını göstermiş oldu,(sinek vızırdayınca ilaçlamak gerek)abd ,türkiyeye müttefik adı altında dost oyunu oynuyor ve aslında yapmak istediği bıçağı sırtımızdan vuracak, yüzümüze dost görünüyor ama sırtımızdan vurmaya hazırlanıyor,zaten bu örgütleri ve dünyadakibaşka örgütleride oluşturan abd dünyayı karıştırarak hakimiyet kurmaya çalışıyor ve maddi kaynaklarına el koyarak zenginleşiyor bu durumda kimse kafa tutamaz zann
NE GAZI,BU İŞİ BİR AN ÖNCE ÇÖZMEMİZ EN ÇOK BİZİM İŞİMİZE YARAYACAK,DAHA NE DURUYORUZ ALLAH AŞKINA?BUNUN İÇİN DE SURİYE'DEKİ MEŞRU HÜKÜMETLE ANLAŞIP,ONLAR GÜNEYDEN,BİZ DE KUZEYDEN TEMİZLİK YAPMALIYIZ!!!BAŞKA BİR SEÇENEK VARSA SÖYLEYİN LÜTFEN!YARIN ÇOK GEÇ OLACAK!.
hala ABD'ye yaptırım da bulunmazsak suriyede akacak olan kanın sorumlusu oluruz, ORDUNUN DIŞINDA SURİYEDE ELİNE SİLAH ALAN HER SİVİL TERÖRİSTTİR, IŞID TEN FARKSIZDIR! Derhal esad politikamızı değiştirmeliyiz yoksa olan bize olur
incirliği bi kapatın da niyetinizin gerçek olduğuna inanalım.
ABD ŞEYTANIYLA AYNI YATAĞA GİRİP KANDIRILMAMAK MÜMKÜN MÜ?! ABD, ORTADOĞUDA NÜKLEER SİLAHLARIN DA KULLANILACAĞI ÇOK BÜYÜK BİR MEZHEP SAVAŞI BAŞLATMA HAZIRLIĞINDA..
Amerika ARTIK tam açık oynuyor.Bankalara keseceği ceza Karşısında Bize yapılan PKK ve İHTİLALLerinİ faturalarınında Amerikadan Tam isteme ZAMANI Gelmedimi
ANLAMADINIZ GALİBA PYD VE DİĞERLERİ AMERİKA HERKESİ BİR BİRİNE KIRDIRIP YİNE ORTAMI BOZMAK BARIŞ YAPMAMALARI İÇİN HERKESİ SAHAYA SÜRÜYOR ANLAMAYAN KÜRTLER KUZEY IRAKTA EBELERİNİ GÖRDÜLER ŞİMDİ SURİYEDEKİ KÜRTLERİ KULLANIP SONRA TUVALET KAĞIDI GİBİ GÜNÜ GELDİĞİNDE SİLİP ATACAKLAR.
bu zaten beklenildik bişeydi. 4 bin tır babasının hayrına gelmemişti ya. elbet her silahın bir kalkanı vardır.
Tuturmuşsunuz ABD dostluğu vb hikayeleri , ABD ye hizmet etmekten kusur yada eksiklik olursa yada ABDye daha iyi hizmet verecek alternatif bulunursa dostluk ABd için biter. aslında adı dost değil başkadır neyse
herhangi bir ülkenin içinde resmi silahlı güçlerinin hariçinde oluşturulan tüm silahlı gruplar terör örgütüdür isterse bu gruplar o devlet tarafından kurulsun işit için silahlandırılıyor ama ortada işit kalmadı hem bu işit suriyede ne işi var gitsin israile müslümanları öldüreceğine kurtarsın nasıl bir müslüman örgüt o kadar müslüman terör örgütü var zarar verdikleri müslümanlar neden yahudilerden müslümanların kanının hesabını sormuyorlarda müslümanların kanına giriyorlar sudilerin ne mal olduğunu bilmeyen yok neden onlarda olmuyor çokmu korumalı
TV PROGRAMINDA EMEKLİ GENERAL PYD NİN ELİNDEKİ SİLAHLAR TSK YA GÖRE ÇOK DAHA MODERN DİYOR....
bu abdyi suriyeye müdahaleye çağıran, davet eden akapeliler, eserinizle övünebilirsiniz. kandırıldık gene falan dersiniz bu millet unutur, birde eyyy amerika falan deyin unutmak ne kelime oy bile kaparsınız. iyisiniz gene
ABD NİN ORTADOĞU PLANI NETLEŞMEYE BAŞLADI.PARÇALANMIŞ DEVLETLERDEN SÖMÜRÜ KOLONİLERİ OLUŞTURMAK.Yalnız Abd bu senaryonun tek parçasıdeğil.başta israil tehlike gördüğü burnunun dibinde suriyeyi yutmak istiyor .ve sırf yönetimleri sürsün diye hiyerarşi yönetiminde olanlarda olabilir,ama günün birinde sıra hiyerarşi lerede sıra gelmesi kaçınılmaz sondur.TOPLUMUNU Bilinçli,eğitimli sağduyulu Tutan devletler sorun yaşamaz.
ARKADAŞIM HER ŞEY TAMAM. TÜRKİYE HAKLI, SURİYE HAKLI, DA MADEM PYD TERÖR ÖRGÜTÜYDÜ TÜRKİYE NEDEN DEFALARCA GÖRÜŞTÜ, SALİH MÜSLÜMÜ'Ü TÜRKİYEYE DAVET ETTİ, TÜRKİYE BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DİĞER TERÖR ÖRGÜTÜYLE YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR DİYE ABD Yİ SUÇLUYOR, PEKİ NEDEN TÜRKİYE ÖSO TERÖR ÖRGÜTÜNÜ AÇIK AÇIK DESTEKLİYOR. AMERİKA DEMEZ Mİ O ZAMAN SEN DE ÖSO YU DESTEKLEME DİYE? ABD PYD TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH SAĞLIYOR, TÜRKİYE HAKLI OLARAK BUNA KARŞI ÇIKIYOR, PEKİ ABD DEMEZ Mİ EY TÜRKİYE SENİN 2 BİN TIR SİLAHIN HANGİ TERÖR ÖRGÜTÜNE GİTTİ DİYE?
her şeyi devletten bekleyen kürtler, devlet sıkıntıdayken düşmanada destek olan yine kürtler. barzaniye ne oldu görmediler. abd yarı yolda bırakdı.SURİYEDEDE YALNIZ BIRAKILACAKLARININ FARKINDA DEĞİLLER. BİR DEFADA ÖZ ELEŞTİRİ YAPSALAR DOĞRUYU BULACAKLAR. abd nin gayesi müslümanı müslümana kırdırmak.
SURİYE-İRAN-RUSYA VE TÜRKİYE KÜRTLERİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ ŞİMDİYE KADAR TEK KELİME ETMEDİLER.HATTA KÜRTLERİ YOK SAYDILAR.ŞU AN OLANLARDA BUNUN GÖSTERGESİ.KÜRTLERİN OLMADIĞI BİR MASADA GELECEKLERİNİ ÇİZİP YOK SAYMAKDA EN AZ ABD KADAR SORUNLUDUR.
"ABD’nin bundan sonra atacağını ilan ettiği adımlar, dostluğa da, müttefikliğe de, model ortaklığa da, stratejik ortaklığa da sığmaz" derken hangi ortaklıktan bahsediliyork, halen bu kelimelerin anlamı olduğumu düşünülüyor,
bağımsız bir ülkede o ülkenin talebi olmadan asker bulundurmak eşkiyalıktır hele orda hiç bir olumsuzluk olmadan bir grubu silahlandırmak suçtur terörü desteklemektir bölge ülkeleri hep birlikte abd ye ve oluşturulmaya çalışılan terör örgütünü etkisiz hale getirip TC ülke sınırları dahilinde nekadar amerikan üssü var ise kapatmalı nato hesabına ise komutanın Türk subaylara verilmeli
bu işin B. iıktı ya hayırlısı bakalım bu durmda rta doğu nereye gid,iyor ama burnumuza da hiç güzel koku gelmiyor kayıpmı yitik mi yoklukmu bakalım ne göreceğiz yalnız bi şey var oyunu çok dikkatli oynamak gerekiyor bu arenada
İSRÂ-16: Biz bir ülkeyi yok etmek istediğimiz zaman, şımarık varlıklılarına emrederiz, onlar itaat etmeyip orada kötülük işlerler. Bu ayeti şımarık varlıklılarına yetki veririz şeklinde çeviren de var.Trump u görünce aklıma bu ayet geliyor.Şurda 20-30 sene sonra ABD diye devlet yok izleyin görün.Ha sebeplere takılmayın şöyle yaptılarda battılar yıkıldılar şunu yaptılarda böyle oldular diye.Allah cc müsebbibül esbab dır.Yani sebepleri haklk eden sebeplerin ortaya çıkmasına sebep olandır.Binlerce yıllık insanlık tarihine bakın hiçbir zalim ayakta kalabilmiş mi?İbret almayan ibret alınacak hale d
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