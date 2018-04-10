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Son dakika: Suriye’den kimyasal saldırı iddiaları sonrasında uluslararası adım

10.04.2018 16:41 | Son Güncelleme

Şam hükümeti kimyasal silah denetçilerini saldırı iddialarını incelemek üzere Suriye’ye davet ediyor

Son dakika: Suriye’den kimyasal saldırı iddiaları sonrasında uluslararası adım

Şam hükümeti kimyasal silah denetçilerini saldırı iddialarını incelemek üzere Suriye’ye davet ediyor.

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