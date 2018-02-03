Son dakika: Suriyeli muhalifler Rus uçağını düşürdü

Gözlemevi yöneticisi Rami Abdülrahman Fransız ajansına, İdlib'in kuzeybatısında düşürülen Rus uçağının pilotunun canlı olarak muhaliflerin eline geçtiğini söyledi.

Abdülrahman, Rus uçağını hangi muhalif grubun düşürdüğünü belirtmedi.

Söz konusu bölgede Heyet-i Tahrir-i Şam (HTŞ) gibi El Kaide uzantısı grupların da faal olduğu biliniyor.