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Son dakika: Suriyeli muhalifler Rus uçağını düşürdü

DÜNYA HABERLERİ | 03.02.2018 18:37 | Son Güncelleme

AFP'nin Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı habere göre Suriyeli muhalifler bugün bir Rus uçağı düşürdü.

Son dakika: Suriyeli muhalifler Rus uçağını düşürdü

Gözlemevi yöneticisi Rami Abdülrahman Fransız ajansına, İdlib'in kuzeybatısında düşürülen Rus uçağının pilotunun canlı olarak muhaliflerin eline geçtiğini söyledi.

Abdülrahman, Rus uçağını hangi muhalif grubun düşürdüğünü belirtmedi.

Söz konusu bölgede Heyet-i Tahrir-i Şam (HTŞ) gibi El Kaide uzantısı grupların da faal olduğu biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Rus uçağı

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