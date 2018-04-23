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Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2018 17:03 | Son Güncelleme

İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a füze yolladı. Suudi Arabistan füzelerin havada durdurulduğunu bildirdi.

Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı

Yemen'de Şii Husilerin TV kanalı Mesire, Suudi Arabistan'ın güneybatısında, Kızıldeniz kıyısındaki Cizan'daki Aramco limanına 2 Bedir füzesi fırlattığını duyurdu.

Suudi devlet medyası, Aramco tesisini hedef alan füzelerin imha edildiğini açıkladı.

Tesiste olası maddi zarar ya da can kaybıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco, 2-10 trilyon dolar arası piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi kabul ediliyor.

Husiler son aylarda Suudi Arabistan'da Riyad uluslararası havaalanı dahil bir dizi merkeze onlarca füze attı.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Mart 2015'ten beri Yemen'e düzenlediği saldırılar, sivil katliamları, altyapının yıkılması, açlık ve salgın hastalıklar eşliğinde devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Balistik Füze Yemen

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