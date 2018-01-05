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Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

DÜNYA HABERLERİ | 05.01.2018 12:09 | Son Güncelleme 10 dakika önce

Suudi Arabistan resmi medyası, balistik füzenin havada imha edildiğini bildiriyor. İran devlet televizyonu, füzenin askeri bir hedefi vurmak üzere ateşlendiğini duyurdu.

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Yemen'deki iç savaşa doğrudan müdahil olan Suudi Arabistan'a bir kez daha füze saldırısı düzenlendi. Resmi medya, balistik füzenin havada engellendiğini bildiriyor.

İran devlet televizyonu ise, füzenin askeri bir hedefe doğru ateşlendiğini duyurdu.

Yemen'de merkezi hükümete karşı savaşan İran destekli Husiler, 2017 yılında iki kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı füzeyle hedef almıştı. Aralık ayında fırlatılan son füze, Kral Selman'ın başkanlık sarayına doğru inerken havada imha edilmişti. Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyona ait savaş uçakları, füze saldırısına anında misillemede bulunarak Husi mevzilerini bombardımana tutmuştu.

Suudi Arabistan ve müttefiki ABD, Yemen'den ateşlenen füzelerin İran tarafından Husilere verildiğini söylüyor ancak Tahran yönetimi bu iddiaları reddediyor.

BİTMEYEN SAVAŞ

İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesi ve Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'nin kaçmasıyla patlak veren iç savaş, Suudi Arabistan ile İran'ın bir kapışmasına dönüştü. Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkeleri Mart 2015'te Husiler'e karşı operasyon başlattı.

Halihazırda ülkenin batısını kontrol eden Husilere karşı Suudi Arabistan'ın başını çektiği uluslararası koalisyon bombardımanlar düzenliyor. Koalisyonda Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve Sudan gibi ülkeler yer alıyor.

Ülkenin orta kesiminde terör örgütü El Kaide'nin kontrol ettiği bölgeler de bulunuyor.

Eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, uzun süre Husilerle işbirliği yapıp yönetime karşı birlikte savaştı. Aralık ayı başında taraflar birbirleriyle çatışmaya başladı ve Salih öldürüldü.

İNSANİ FELAKET

İç savaştan önce de yoksul ülkeler listesinin ilk sıralarında gelen Yemen'de, neredeyse üç yıldır susmayan silahlar nedeniyle durum bir felakete doğru gidiyor.

Savaşta 10 binden fazla insan öldü, milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kaldı. Kolera gibi salgın hastalıklar ülke çapında yayılıyor, şimdiye kadar 900 bin insan hastalıktan etkilendi.

Yedi milyon insanın açlığın kıyısında olduğu ülkede, abluka nedeniyle yaklaşık 21 milyon kişi insani yardıma muhtaç.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ülke neden sokta olsun,son 1 aydır kacıncı fuze bu,abartılı baslıktan vazgecin,biz yine de okuruz
bu amerikalilar bu kadar cok mu akillilar musluman ulkeleri birbirine dusuruyorlar
ihh otobüs kaldırsın arabistana gidelim
Suudilerin iyi günleri,petrol bitince daha çok karışacaktır.Şu an yatıp kalkıp petrole sahip olduğuna dua etsin..Ama sonu geliyor, teknoloji yok,arge yok ama birbirini öldürmek her tür entrika pislik mevcut..
cılkı çıktı iyice
CABUK ABD ye YENİ SİLAH SİPARİŞİ VERİN CABUK CABUK
ATAN DA AYNI,YAKALAYAN DA:)
Evet savaş çıkarma bahaneleri üzerinde çalışmalar yapıyorlar.
Siz Allaha değil petrole güvenen bir ülkesiniz petrol bitince Allah cezanızı kesecek
BİRBİRİNİZİ YESEDİNDE DÜNYA KURTULSA OLMAZMI
Ey gidi ahmak din tüccarları,sizin gibi enayiler olmas ise akıllılar petrol gelirlerinizi elinizden nasıl alacak.Sizin bu tüccarlığınızın baş çekicisi de Türkiye nin başında.Ülkemin bir talihsizliği
Müslüman ülkeleri neden bu kadar dış güçlere açık yoksa basindakiler dış güçlerin yalakasimi
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