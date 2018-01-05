Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Yemen'deki iç savaşa doğrudan müdahil olan Suudi Arabistan'a bir kez daha füze saldırısı düzenlendi. Resmi medya, balistik füzenin havada engellendiğini bildiriyor.

İran devlet televizyonu ise, füzenin askeri bir hedefe doğru ateşlendiğini duyurdu.

Yemen'de merkezi hükümete karşı savaşan İran destekli Husiler, 2017 yılında iki kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı füzeyle hedef almıştı. Aralık ayında fırlatılan son füze, Kral Selman'ın başkanlık sarayına doğru inerken havada imha edilmişti. Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyona ait savaş uçakları, füze saldırısına anında misillemede bulunarak Husi mevzilerini bombardımana tutmuştu.

Suudi Arabistan ve müttefiki ABD, Yemen'den ateşlenen füzelerin İran tarafından Husilere verildiğini söylüyor ancak Tahran yönetimi bu iddiaları reddediyor.

BİTMEYEN SAVAŞ

İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesi ve Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'nin kaçmasıyla patlak veren iç savaş, Suudi Arabistan ile İran'ın bir kapışmasına dönüştü. Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkeleri Mart 2015'te Husiler'e karşı operasyon başlattı.