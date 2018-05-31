HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Son dakika! Suudi Arabistan'da silah sesleri

DÜNYA HABERLERİ  | 31.05.2018 03:16 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Mekke Bölgesi'nde, Cidde ve Mekke'den sonra üçüncü büyük şehri olan El Taif'de silah sesleri duyuldu.

Son dakika! Suudi Arabistan'da silah sesleri

Ulusal Güvenlik ana karargahı yakınında duyulan silah sesleri ile ilgili açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Trump Hep 'Ufukta Yeni Bir Uzlaşma' mı Görüyor?Trump Hep 'Ufukta Yeni Bir Uzlaşma' mı Görüyor?
İYİ Parti: 'Askeri Liseler Açılacak TRT Satılacak İşe Alımda Sözlü Kalkacak'İYİ Parti: 'Askeri Liseler Açılacak TRT Satılacak İşe Alımda Sözlü Kalkacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Cidde Mekke Son dakika

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya şokta! İsrail, Endonezyalıların ülkeye girmesini yasakladı

Dünya şokta! İsrail, Endonezyalıların ülkeye girmesini yasakladı

Fransa: ABD gümrük tarifeleri ile saldırır ise Avrupa yanıt verir

Fransa: ABD gümrük tarifeleri ile saldırır ise Avrupa yanıt verir

Maduro’dan Diriliş Ertuğrul dizisine övgü

Maduro’dan Diriliş Ertuğrul dizisine övgü

FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?

FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?

Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı

Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı

İsrail'den kriz yaratacak yeni hamle

İsrail'den kriz yaratacak yeni hamle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.