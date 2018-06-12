Son Dakika! Tarihi anlaşmanın ardından Kuzey Kore'ye kötü haber

Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'la ile 'yeni bir tarih başlatmaya hazır' olduğunu söyledi.
Trump "Kore yarım adasında savaş sonunda bitecek," dedi.
ABD Başkanı öte yandan Kuzey Kore Lideri'nin nükleer silahlardan arınmayı taahhüt ettiğini açıkladı.
Trump asıl amaçlarının Kore yarım adasının nükleerden arındırılması olduğunu söyledi, ancak bu sürecin uzun bir süreç olduğunu belirtti.
ABD Başkanı ayrıca, sürecin uluslararası otoriteler tarafından kontrol edileceğini belirtti.
YAPTIRIMLAR SÜRECEK
ABD Başkanı Donald Trump ayrıca Kuzey Kore'te yönelik yaptırımların süreceğini söyledi, yaptırımların kaldırılması için ilerleyen sürece bakılacağını belirtti.
Trump görüşmenin Kuzey Kore için olduğu kadar ABD için de önemli olduğunu söyledi.
"NÜKLEER FÜZE TEST ALANI YOK EDİLECEK"
Trump, Kuzey Kore Lideri'nin büyük nükleer füze test alanının yok edileceğini söylediğini aktardığını söyledi. Ancak Trump bu kararın bugün imzaanan anlaşmanın bir parçası olmadığını belirtti.
"ABD ASKERİ TATBİKATLARI DURDURACAK"
ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin Kore yarım adasındaki askeri tatbikatlarını durduracağını açıkladı.
HAFTAYA BİR GÖRÜŞME DAHA VAR
Trump ayrıca iki ülkenin heyetlerinin önümüzdeki hafta detayları konuşmak için yeniden bir araya geleceğini söyledi.
40 DAKİKA BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER
ABD ve Kuzey Kore arasında günlerdir beklenen tarihi zirve Sinagpur'da gerçekleşti. Görüşmedeen önce ABD Başkanı Trump, "Başarılı bir görüşme olacak. Büyük bir şeref duyuyorum. Harika bir ilişkimiz olacağından hiç şüphem yok." dedi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da "Burada olmak çok güzel. Geçmişteki önyargılarımız ve düşüncelerimiz bizim önümüzde hep engeldi. Bu engelleri aştık ve bugün buradayız." dedi.
İki lider açıklamadan sonra baş başa bir görüşme yaptı. Trump ve Kim'in dışında sadece tercümanların katıldığı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
TRUMP: GÖRÜŞME ÇOK İYİYDİ
Zirvenin ardından ilk yorum Trump'tan geldi. Trump başbaşa görüşmelerin iyi geçtiğini fikir ayrılıklarını beraber çözeceklerini belirtti.
Öte yandan Kuzey kore Lideri Kim de bütÜn engelleri aşarak görüşmeye açık fikirlerle geldklerini söyledi.
Trump ayrıca Kuzey Kore Lideri'ni Beyaz Saray'a davet edebileceğini açıkladı.
Trump bu görüşme sayesinde iki ülkenin birbiri hakkında çok şey öğrendiğini söyledi.
"O (Kim) çok yetenekli birİ ve ülkesini çok seviyor." dedi. Trump ayrıca "Kim ile aramızda özel bir bağ kuruldu," dedi.
ANLAŞMA İMZALANDI
İki lider görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere geçti. Heyetler arası görüşmenin ardından bundan sonraki barış sürecinin başlaması için iki lider arasında anlaşma imzalandı. Anlaşma sonrası Trump, "Anlaşmadan bütün dünya etkilenecek. Büyük bir sorunu çözeceğiz, bunu bütün dünya için yapacağız" ifadesini kullandı.
ANLAŞMANIN İÇERİĞİ NEDİR?
İki lider de anlaşmayı tarihi olarak niteledi ancak anlaşmanın içeriğine ilişkin iki taraftan da henüz bir açıklama yok. Trump kapsamlı bir metne imza attıklarını ve süreci hemen başlatacaklarını söyledi. Anlaşmanın içeriğine ilişkin ise gazetecilere anlaşmanın basılı bir kopyasının dağıtılacağı belirtildi.
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