Son Dakika! Tarihi anlaşmanın ardından Kuzey Kore'ye kötü haber

Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'la ile 'yeni bir tarih başlatmaya hazır' olduğunu söyledi. Trump "Kore yarım adasında savaş sonunda bitecek," dedi. ABD Başkanı öte yandan Kuzey Kore Lideri'nin nükleer silahlardan arınmayı taahhüt ettiğini açıkladı. Trump asıl amaçlarının Kore yarım adasının nükleerden arındırılması olduğunu söyledi, ancak bu sürecin uzun bir süreç olduğunu belirtti. ABD Başkanı ayrıca, sürecin uluslararası otoriteler tarafından kontrol edileceğini belirtti. Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada YAPTIRIMLAR SÜRECEK ABD Başkanı Donald Trump ayrıca Kuzey Kore'te yönelik yaptırımların süreceğini söyledi, yaptırımların kaldırılması için ilerleyen sürece bakılacağını belirtti. Trump görüşmenin Kuzey Kore için olduğu kadar ABD için de önemli olduğunu söyledi. "NÜKLEER FÜZE TEST ALANI YOK EDİLECEK"



Trump, Kuzey Kore Lideri'nin büyük nükleer füze test alanının yok edileceğini söylediğini aktardığını söyledi. Ancak Trump bu kararın bugün imzaanan anlaşmanın bir parçası olmadığını belirtti. "ABD ASKERİ TATBİKATLARI DURDURACAK"

ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin Kore yarım adasındaki askeri tatbikatlarını durduracağını açıkladı. HAFTAYA BİR GÖRÜŞME DAHA VAR Trump ayrıca iki ülkenin heyetlerinin önümüzdeki hafta detayları konuşmak için yeniden bir araya geleceğini söyledi. 40 DAKİKA BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER



ABD ve Kuzey Kore arasında günlerdir beklenen tarihi zirve Sinagpur'da gerçekleşti. Görüşmedeen önce ABD Başkanı Trump, "Başarılı bir görüşme olacak. Büyük bir şeref duyuyorum. Harika bir ilişkimiz olacağından hiç şüphem yok." dedi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da "Burada olmak çok güzel. Geçmişteki önyargılarımız ve düşüncelerimiz bizim önümüzde hep engeldi. Bu engelleri aştık ve bugün buradayız." dedi. İki lider açıklamadan sonra baş başa bir görüşme yaptı. Trump ve Kim'in dışında sadece tercümanların katıldığı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. TRUMP: GÖRÜŞME ÇOK İYİYDİ Zirvenin ardından ilk yorum Trump'tan geldi. Trump başbaşa görüşmelerin iyi geçtiğini fikir ayrılıklarını beraber çözeceklerini belirtti. Öte yandan Kuzey kore Lideri Kim de bütÜn engelleri aşarak görüşmeye açık fikirlerle geldklerini söyledi.