HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Son Dakika! Tarihi anlaşmanın ardından Kuzey Kore'ye kötü haber

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2018 11:33 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la gerçekleştirdiği toplantının ardından Singapur'da basının sorularını yanıtlıyor. Trump doğru zaman geldiğinde Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğini açıkladı. ABD Başkanı ayrıca Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların da süreceğini duyurdu.

Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'la ile 'yeni bir tarih başlatmaya hazır' olduğunu söyledi.

Trump "Kore yarım adasında savaş sonunda bitecek," dedi.

ABD Başkanı öte yandan Kuzey Kore Lideri'nin nükleer silahlardan arınmayı taahhüt ettiğini açıkladı.

Trump asıl amaçlarının Kore yarım adasının nükleerden arındırılması olduğunu söyledi, ancak bu sürecin uzun bir süreç olduğunu belirtti.

ABD Başkanı ayrıca, sürecin uluslararası otoriteler tarafından kontrol edileceğini belirtti.

Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir aradaSingapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

YAPTIRIMLAR SÜRECEK

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca Kuzey Kore'te yönelik yaptırımların süreceğini söyledi, yaptırımların kaldırılması için ilerleyen sürece bakılacağını belirtti.

Trump görüşmenin Kuzey Kore için olduğu kadar ABD için de önemli olduğunu söyledi.

"NÜKLEER FÜZE TEST ALANI YOK EDİLECEK"

Trump, Kuzey Kore Lideri'nin büyük nükleer füze test alanının yok edileceğini söylediğini aktardığını söyledi. Ancak Trump bu kararın bugün imzaanan anlaşmanın bir parçası olmadığını belirtti.

"ABD ASKERİ TATBİKATLARI DURDURACAK"

ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin Kore yarım adasındaki askeri tatbikatlarını durduracağını açıkladı.

HAFTAYA BİR GÖRÜŞME DAHA VAR

Trump ayrıca iki ülkenin heyetlerinin önümüzdeki hafta detayları konuşmak için yeniden bir araya geleceğini söyledi.

40 DAKİKA BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER

ABD ve Kuzey Kore arasında günlerdir beklenen tarihi zirve Sinagpur'da gerçekleşti. Görüşmedeen önce ABD Başkanı Trump, "Başarılı bir görüşme olacak. Büyük bir şeref duyuyorum. Harika bir ilişkimiz olacağından hiç şüphem yok." dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da "Burada olmak çok güzel. Geçmişteki önyargılarımız ve düşüncelerimiz bizim önümüzde hep engeldi. Bu engelleri aştık ve bugün buradayız." dedi.

İki lider açıklamadan sonra baş başa bir görüşme yaptı. Trump ve Kim'in dışında sadece tercümanların katıldığı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

TRUMP: GÖRÜŞME ÇOK İYİYDİ

Zirvenin ardından ilk yorum Trump'tan geldi. Trump başbaşa görüşmelerin iyi geçtiğini fikir ayrılıklarını beraber çözeceklerini belirtti.

Öte yandan Kuzey kore Lideri Kim de bütÜn engelleri aşarak görüşmeye açık fikirlerle geldklerini söyledi.

Trump ayrıca Kuzey Kore Lideri'ni Beyaz Saray'a davet edebileceğini açıkladı.

Trump bu görüşme sayesinde iki ülkenin birbiri hakkında çok şey öğrendiğini söyledi.

"O (Kim) çok yetenekli birİ ve ülkesini çok seviyor." dedi. Trump ayrıca "Kim ile aramızda özel bir bağ kuruldu," dedi.

ANLAŞMA İMZALANDI

İki lider görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere geçti. Heyetler arası görüşmenin ardından bundan sonraki barış sürecinin başlaması için iki lider arasında anlaşma imzalandı. Anlaşma sonrası Trump, "Anlaşmadan bütün dünya etkilenecek. Büyük bir sorunu çözeceğiz, bunu bütün dünya için yapacağız" ifadesini kullandı.

ANLAŞMANIN İÇERİĞİ NEDİR?

İki lider de anlaşmayı tarihi olarak niteledi ancak anlaşmanın içeriğine ilişkin iki taraftan da henüz bir açıklama yok. Trump kapsamlı bir metne imza attıklarını ve süreci hemen başlatacaklarını söyledi. Anlaşmanın içeriğine ilişkin ise gazetecilere anlaşmanın basılı bir kopyasının dağıtılacağı belirtildi.


PARTNERSırtında yağ kapsülü çıkınca...Sırtında yağ kapsülü çıkınca...
Finlandiya'da sıcak saatler! Saldırgan vurulduFinlandiya'da sıcak saatler! Saldırgan vuruldu
3 yıldır süren Kanada-Peşmerge ortaklığı resmen sona erdi3 yıldır süren Kanada-Peşmerge ortaklığı resmen sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump Kuzey Kore açıklama anlaşma

En Çok Okunan Haberler

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İlginizi Çekebilir

Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı

Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı

Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı

Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Okuyucu Yorumları 2 yorum
ABD nin amacı çini yanlızlaştırmak. uzun vadeli planlar yapıyor bu yüzden istediklerini de eninde sonunda alıyorlar
kore yarımadaında savaş bitecekse, kore yarımadası a dünyanın kaç bucak olduğunu görür
Diğer Haberler
Finlandiya'da sıcak saatler! Saldırgan vuruldu

Finlandiya'da sıcak saatler! Saldırgan vuruldu

3 yıldır süren Kanada-Peşmerge ortaklığı resmen sona erdi

3 yıldır süren Kanada-Peşmerge ortaklığı resmen sona erdi

Grip oteline 16 bin lira ücretle hasta aranıyor

Grip oteline 16 bin lira ücretle hasta aranıyor

Baldızına dehşeti yaşattı! 'Şeytana uydum'

Baldızına dehşeti yaşattı! 'Şeytana uydum'

Türkiye'nin AB Dönem Başkanlığı'nı yok sayma açıklaması ne anlama geliyor?

Türkiye'nin AB Dönem Başkanlığı'nı yok sayma açıklaması ne anlama geliyor?

Financial Times: Erdoğan'ın Kandil'e operasyon söylemi seçim taktiği olarak görülüyor

Financial Times: Erdoğan'ın Kandil'e operasyon söylemi seçim taktiği olarak görülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.