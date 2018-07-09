Günlerdir kurtarılmayı bekleyen çocuklardan iyi haber geldi

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarma operasyonu başlamış, dün dört çocuk kurtarılmıştı. Bugün ise yine iyi bir haber geldi; Reuters Haber Ajansı bir çocuğun daha kurtarıldığını bildirdi.
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