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Günlerdir kurtarılmayı bekleyen çocuklardan iyi haber geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2018 12:54 | Son Güncelleme

Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan biri daha kurtarıldı. Mağarada 7 çocuk ve 1 antrenör bulunuyor.

Günlerdir kurtarılmayı bekleyen çocuklardan iyi haber geldi

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarma operasyonu başlamış, dün dört çocuk kurtarılmıştı. Bugün ise yine iyi bir haber geldi; Reuters Haber Ajansı bir çocuğun daha kurtarıldığını bildirdi.

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TAYLAND Çocuk kurtarma Mağara mahsur kalma antrenör

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