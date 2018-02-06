HABER

Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 21:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü PKK-YPG'li teröristlerin saldırısında zehirli gazdan etkilenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 7'si ağır, 20 kişi tedaviye alındı.

Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!

Afrin'in Bülbül beldesine bağlı Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından saldırı düzenlendi. İddiaya göre saldırıda teröristler zehirli gaz kullanıldı. Olayda ÖSO'nun 20 mensubu zehirli gazdan etkilendi. Bölgedeki sahra hastanesine kaldırılan ÖSO mensupları tedaviye alındı.

KLOR GAZI İDDASI

Bölgedeki yerel kaynaklar, saldırıda klor gazı kullanıldığını ileri sürdü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK PYD zehirli gaz

En Çok Okunan Haberler

ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'

ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'

Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!

Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!

Aleyna Tilki'nin son hali şoke etti!

Aleyna Tilki'nin son hali şoke etti!

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!

Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!

Okuyucu Yorumları 15 yorum
Bu durumda Terör Örgütü PKK=PYD şunu demek istiyor Sizde bizi kimyasal silahlarla vurabilirsiniz, ilk biz kullandığımız için sorumlulukta bize aittir, anlamı çıkıyor.
operasyon farklı boyuta geldi.umarım bu tür kimyasal saldırılara karşı tebdirler alınmıştır.allahım askerlerimizi korusun.
teröristler birbirine girmiş öso pkk birbirini bitiriyor
Esad'la anlaşmış PKK denen it sürüsü bu MILLETIN GÖZÜ MÜNBİÇ De ABD yi tanımıcak sen kimsin ey katil Esad korkakça savaşmak gaz ha.......... Bir oluruz bu vatan Uğruna 81 milyonu dellendirme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bimez mi insansı bu dünya kimseye kalmaz. İnsan ise güler geçer ecel neki !
inandırıcı gelmedi bana, bir köyün içindeki çatışma yakın çatışma şeklinde olur. bu şartlar da kimyasal silah atanı da etkilemez mi? öso başarısızlığa kılıf arıyor gibi
ACABA DOĞRU MU.YOKSA SAVAŞ PROPAGANDASI MI.
ALLAH yardımcıları olsun orada sadece pkk ile savasmadigimizin en büyük kanıtı
abd Allah belanı verecekkkk
Allah kahretsin sizi amerikaaaa
size yardım edenlerle beraber kahrolun inşaAllah tez vakitte.
ortadoğu bataklığına çekildik hayırlısı olsun Büyük orta doğu projesi adım adım işliyor amerikan ve israil tuzağına daha 2002 'de çekildik uykudan uyandığımızda geç olmamış olsun 2. kurtuluş savaşına hazır olun içimizdeki ve karşımızdaki düşmanlardan yakında allahın izniyle kurtulacağız
GÜNAH BU ASKERLERE BİLMEDİKLERİ BİR COĞRAFYADA SAVAŞMAK ÇOK ZORDUR HELE GECE SAVAŞLARINDA...DERHAL ORDU GERİ DÖNMELİDİR..SADECE HAVA SALDIRISI GERÇEKLEŞMELİDİR..AMA BİZİMKİLER RUSYA'NIN EMİR ERİ OLDULAR..ONLAR NE DİYORSA YAPIYORLAR..YAZIKTIR BU VATAN EVLATLARINA YAZIKTIR BU VATAN EVLATLARININ YAKINLARINA...
bu yapılandan terör örgütü ve destekçileri sorumludur bunu BM de dile getirilsin ki nasıl bir terör örgütüne destek verdiklerini hepsi gayet iyi bilsinler özellikle ABD tv ve gazetelerine bu yapılan haber yapılması sağlasın halkı pentegon un kimleri desteklediğini bilsinler
bence iş menbic çıkarmasına gelince kimyasal savaş çıkacak Esad in durduk yere idlibe kimyasal saldırı başlatması rastlantı değildir. o bölgedeki kilit noktaya gelindiğinde ABD kimyasal silahların kapağını açacak. suçu Esad'ın üzerine atacaklar. diğer taraftan Kuzey Irak Kürt yönetiminin anormal derecede sessizliğe bürünmesi ayrı bir senaryo.. Yaradan askerimizin yardımcısı olsun. Büyük savaş artık çok yakın... yaradan güzel ülkemin korusun
Diğer Haberler
Avrupa Birliği'nden Afrin mesajı

Avrupa Birliği'nden Afrin mesajı

Heyet Tahrir Şam, Suriye'deki bir örgütü Rus pilotun cesedini çalmakla suçladı

Heyet Tahrir Şam, Suriye'deki bir örgütü Rus pilotun cesedini çalmakla suçladı

Tayvan'da depremin ardından korkunç görüntüler

Tayvan'da depremin ardından korkunç görüntüler

ABD: 'Taner Kılıç’ın Yeniden Tutuklanmasından Derin Rahatsızlık Duyuyoruz'

ABD: 'Taner Kılıç’ın Yeniden Tutuklanmasından Derin Rahatsızlık Duyuyoruz'

Çavuşoğlu: Tillerson'la açıkça konuşacağız

Çavuşoğlu: Tillerson'la açıkça konuşacağız

6 Şubat Salı Gününden Fotoğraflar

6 Şubat Salı Gününden Fotoğraflar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.