Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!

Afrin'in Bülbül beldesine bağlı Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından saldırı düzenlendi. İddiaya göre saldırıda teröristler zehirli gaz kullanıldı. Olayda ÖSO'nun 20 mensubu zehirli gazdan etkilendi. Bölgedeki sahra hastanesine kaldırılan ÖSO mensupları tedaviye alındı.
KLOR GAZI İDDASI
Bölgedeki yerel kaynaklar, saldırıda klor gazı kullanıldığını ileri sürdü.
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