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Son Dakika! Terör örgütünden flaş Menbiç açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 06.06.2018 16:51 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansının haberine göre Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı Menbiç Askeri Konseyi'nin açıklamasını son dakika koduyla duyurdu.

Son Dakika! Terör örgütünden flaş Menbiç açıklaması

Suriye'nin kuzeyindeki ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı milis güç olan Menbiç Askeri Konseyi, YPG'nin Menbiç'te bulunan askeri danışmanlarını önümüzdeki günlerde kentten çekeceğini açıkladı.

Menbiç Askeri Konseyi yaptığı açıklamada Menbiç'in güvenliğini ve sınırlarını dış tehditlere karşı koruyabildiğini ifade etti.

Menbiç'in geleceği ABD ve YPG'yi "terör örgütü" olarak gören Türkiye arasında anlaşmazlık konusu. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Pazartesi günü Washington'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada Suriye çalışma grubunun tavsiyelerini değerlendiren iki bakanın Menbiç yol haritası üzerinde anlaştığı duyurulmuştu.

YPG de dün Menbiç'te bulunan askeri danışmanlarını kentten çekeceğini açıklamıştı.

Anlaşmaya göre YPG'li teröristler ABD'nin verdiği silahları teslim ederek bölgeden çekilecek.

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Anahtar Kelimeler:
YPG Menbiç menbiç askeri konseyi geri çekilme

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