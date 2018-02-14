Son dakika! Tillerson'dan kritik Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye tehditleri azaltmak için işbirliği içinde çalışmanın yollarını görüşmeyi umduğunu dile getirdi.
Ürdün'de bulunan Tillerson, ABD ile müttefiklerinin desteklediği Suriyeli muhaliflerle de biraraya geldi.
Tillerson, İran'ın Suriye'den çekilmesini yönelik taleplerini tekrarladı.
Ürdün'de bulunan Tillerson, ABD ile müttefiklerinin desteklediği Suriyeli muhaliflerle de görüştü.
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