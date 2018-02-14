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Son dakika! Tillerson'dan kritik Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 13:55 | Son Güncelleme

Ortadoğu turunda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İran'ın Suriye'den çekilmesini yönelik taleplerini tekrarladı. İran'ın silahlı kuvvetlerini ve milislerini Suriye'den çekmesi gerektiğini savunan Tillerson, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı bağlamında yapacağı Ankara ziyaretiyle ilgili mesajlar da verdi.

Son dakika! Tillerson'dan kritik Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye tehditleri azaltmak için işbirliği içinde çalışmanın yollarını görüşmeyi umduğunu dile getirdi.

Ürdün'de bulunan Tillerson, ABD ile müttefiklerinin desteklediği Suriyeli muhaliflerle de biraraya geldi.

Tillerson, İran'ın Suriye'den çekilmesini yönelik taleplerini tekrarladı.

Ürdün'de bulunan Tillerson, ABD ile müttefiklerinin desteklediği Suriyeli muhaliflerle de görüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Rex Tillerson ABD Türkiye Afrin

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
OLUR SEN OKYANUSUN ÖTESİNDEN GEL İRAN ÇEKİLSİN TÜRKİYEDE ÇEKİLSİN Mİ ? RUSYA DA GİTSİN DEĞİLMİ BABANIZIN ÇİFTLİĞİ YA ORTADOĞU HEMİ TİLLERSON ???
@anadolu.pars 14 KİŞİ BU YORUMUN NERESİNİ BEĞENMEDİ ABD LİMİ YADA FETÖCÜMÜ SÜNÜZ ADAM NEYİ KÖTÜ YAZMIŞ BOŞA OKSİJENİ TÜKETİYORSUNUZ
Be kaypak herif,İran hadi Suriye'den çekildi senin ne bok işin var suriye'de.
ABD nin tek müttefiği var O da İsrail ve İRAN...Biz müttefik değiliz. Biz Kızılderili ve Zencileri Katleden ABD ile Müttefik olmayız...Suriye de Leş olacaklardır........
Daha iki gün önce uzun vadeli müttefilik teyit edildi haberi duymadın herhalde... Çocuk oyuncağımı bu daha iki önce Türkiye abd teyit etmedimi... İsrail aynı senin gibi düşünüyor.. Abd Türkiye tek müttefik diyor...
@ceylo işin içiğnde cb olunca herkes görmezden gelir. :) değişir. gördüğüne yaşadığına inanmaz
hesap hatası 2*2 = 3 etmez iş namluya döküldü bu saatten sonra cekilecek tek taraf abd olacak..
eşşek gibi surtiyeden çıkacaksınız abd ve nato yoksa oraya gömeceğiz
SAVAŞTRA YIKIMA UĞRAMIŞ BİR MEKANI ZİYARET ETMENİ TAVSİYE EDİYORUM
TÜRKİYE'YE TEK TEHDİT ABD VE İSRAİLDİR ....
sayın editör"dünya ajansları acil koduyla geçti"dediğiniz haber bumu?bu nasıl bir haberciliktir?safsata haberlerde üstünüze yok,bu kadarmı kaliteyi düşürdünüz?
şu adiliğe utanmazlığa bakarmısınız sen onbinlerce kilometre öteden gel senin bölgen olmadığı halde irana veya TÜRKİYE'ye karışma de her türlü pisliği yap her türlü atı koştur ondan sonrada kahpelik yap ALLAH senin bin bir türlü belanı versin büyük şeytan amerika
havla abd havla senin ne işin var suriyede binlerce km uzaktan geliyorsun. önce siz kan emiciler defolun ortadoğudan sonrasına bakarız zaten.
yaygaracı mynet ne demiş bu adam zaten bunları her zaman söylüyorlar sende bunu haber yapıyorsun çok kritik şeyler söylemiş sen haberleri sadece tıklanması için yapan yaygaracı bir haber kanalısın başak bır tırt yok sende bu adamlar zaten belli kimi tutdukları pkk ypg pyd hdp deaş bize yarın gelecek sadece masal okuyup gidecek nasılsa yalancı şeytanlar
bu Amerikalılarda zerre kadar utanma arlanma duygusu yok.sen kimin yerinden kimi kovuyorsun .önce sen defol git.
TÜRK MİLLETİNİN EN BÜYÜK DÜŞMANI ABD DİR... KURDUĞU TERÖR ÖRGÜTLERİ "PKK-PYD, DİAŞ-İŞİT VE FETÖ-PDY" KURUKLARIDIR... LAFA BAK İRAN ÇEKİLSİNMİŞ? SEN NE ARIYORSUN SURİYEDE VE SINIRIMIZA TERÖR ORDUSU KURUYORSUN.... TÜRKİYE İRAN BİRLEŞİP ABD VE KUYRUKLARINI VURMALIDIR...
İran çekilsin çekilmesine de sen niye çekilmiyorsun.
Dananın kuyruğu kopacak gibi. bu sadece TÜRKİYE yi ilgilendirmiyor. sanırım artık doğu ile batının savaşı. yada bir ihtimal abd ile dünyanın savaşıda olabilir. tabii abd nin müttefiki israil. RABBİM din, dil, ırk ayrımı olmadan iyileri korusun, yine dil, din, ırk ayrımı olmadan kötülerin icabına baksın.
Ey ABD, sen kimsin. Daha karışıpta düzelttiğin ülke varmı. Arjantin mi., Afganistanmı ırak mı suriyemi allahaşkına senin iyi geçindiğin bir ülke var oda ısrail. Pislik leş kargaları. Terörü siz çıkartırsınız. Usami bin ladin kim yetişdirdi. El kaideyi kim yetişdirdi. DAEŞ'i PKK/PYD terörisleri kim kurdu.
nesi kritik bunun ne kadar boş haber başlıkları atıyorsunuz ya.
abd dünyanın süper gücü olabilirsin ama şunuda bilesin ki karşında ne Vietnam var ne ırak ne Afganistan ne de Libya dünyanın en güçlü 6. devleti var seni yenemeyiz ama sende bizi yenemezsin kıtalar arası savaşı nasıl yapacaksın gemi getireceksin ege sınırına girmeden yok edilecek senin bizi vurman için bizim yanımıza gelmen senin süper güçlülüğünü ortadan kaldırıyor ülkenden balistik füze atamazsın menzili yetmez ıraktan suriyeden atsan rampadan çıkmaz o füze uçururuz çok şükür bizde güçlü bir devletiz sen rahat ol biz rahatız 2 gemin okyanusu geçemeden batarsa nolcak bize allah yeter
İşbirliği içinde çalışmanın yolları derler; yine bildiğini okurlar.
Bir sürü boş beleş adam yorum atıyor
İran Suriye den çekilsin demek ne oluyor? İran burnunun dibindeki ülkeye karışmayacak ama ABD dünyanın öbür ucundan gelip Suriye de at oynatacak. Bu nasıl mantık? Bu nasıl insanlık? O zaman, sen de çık Suriye den.
tillerson titrerson öperson giderson
@alidsy izlandalı mı bu?
HE HEEE...AYY ÇOKK KOMİKK...--MEEEE--LER..AĞILDALARRR....KES KES YEE...
Yaw he he. Ne kadar da aptalca istek. tabi yıllarca uyuttunuz bu coğrafyadaki insanları... Bir yandan silah ver lojistik destek ver pkk - diaşe bir de dost müttefik Türkiye de.. Ulan bu kadar Enayi bir millet var mı karşında be ORUSPU ÇOCUKLARI. O şehitlere sözümüz var. Bir tane yavşak Afrinde kalıncaya dek savaşımız sürecek... Bu Coğrafyayı terk etmediğiniz sürece bu savaş bitmeyecek.....
IRAK'A GİRDİKLERİNDE SUSARSAN, HER TÜRLÜ PİSLİĞİ YAPTIKLARINDA SİNEYE ÇEKİP MÜTTEFİKİZ DERSEN. BÖYLE YÜZSÜZLÜK YAPMALARI ÇOK NORMAL NE BEKLİYORDUNUZ Kİ?
EEEEE BAŞKA BİR EMRİNİZ VARMI? SURİYEDEKİ GÜÇLERİNİ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ÇEKECEKMİŞ HEMEN.BEYLER 11 BİN KM UZAKLIKTAKİ ABD GÜÇLERİNİN NE İŞİ VAR SURİYEDE VE IRAKTA. 2003 YILINDAN BERİDİR BÖLGEDE 2.5 MİLYON İNSANIN KANI AKTI BUNUN BİRİNCİ SORUMLUSU ABD 2. SORUMLUSU İNGİLTERE 3. SORUMLUSUDA İSARALDİR. BAKINIZ 100 MİLYONKİŞİLİK DÜNYA İSLAM BİRLİĞİ ORDUSU HEPSİNİN HESABINI SORACAK GERÇEK SUÇLULARA. ŞU AN İŞGALCİ KONUMDA OLAN ÜLKELER ORTADA.MUHALİFLER ADI ALTINDA KAN DÖKTÜRENLERDE BİLİNİYOR DÜNYA KAMU OYUNCA.ABD HEMEN BÖLGEYİ TERKETMELİ ÇÜNKÜ BÜYÜK VE ACI SON ONLARI BEKLİYOR ORTADOĞUDADA.
ey dışişleri bakanı meksika ve kanada sınırınıza 30000 terörist yerleşmiş şehirlerinize füze ve roket atıyor malzemeyi veren de ingiltere ne yapacaksın onu bir açıkla,,,alemi saf dünyanın tek akıllısı siz misiniz TÜRK MİLLETİ HERZAMAN SAF OLMAZ ,Yöneticilerimiz kandırılsa bile
''Türkiye'ye tehditleri azaltmak için işbirliği içinde çalışmanın yollarını görüşmeyi umduğunu dile getirdi.'' İçi boş ve yuvarlak sözler.
kendinizi dünyanın hükümdarı sanmaya devam edin siz!! ecdadınız bile yok toplama kampı milletle küçümsediğiniz o ortadoğuda şu terör bir bitsin sonunuzun nasıl geleceğini hep birlikte oturup göreceğiz
Kuyruğunu bacağının arasına kıstırıp s. Olup gideceksiniz abd karizmanız çizildi.
abd ve diğer ülke güçleri suriyeden çekilmeden suriye hükümeti pkk kopuklarını ülkesinden silmeden ve türkiye ye karşı herhangi bir tehdit olmayacağını garanti vermeden aksi halde tazminat ödemeyi kabul etmeden ne türk bayrağı o ülkeden nede türk hakimiyeti o ülkeden çıkmamalı
Amerika ve israil’in olmadığı bir dünya ne güzel olurdu.
YÜZSÜZE BAK, DAĞDAN GELİP BAĞDAKİ KOYMAYA KALKIYOR.
Tillerson denilen adamın gelip AKP.li yöneticilerin kulağını çekeceğinden kuşlularımız var ,çünkü bugüne kadar AKP.li yöneticiler hiç halka doğruyu sölemediler, yaptıkları vahim hatalar ortaya çıkıncada aldatıldık dediler.Şimdide öyle olacak çünkü ABD.den korkuyorlar, esasınsda bunlar dışa karşı son derece korkak,içeride şahindirler,şow yaptıklarına bakmayın,hala israil nişanını ne Erdoğan ne Gül atmadılar,abd üsleri ile ilgili tek kelime dahi edemediler, Fetöyü doğru dürüst belge ve yasal yolla istememişler,halka yalan söylüyorlar.MAN adası belgeler,ini inkara kalkıştılar,doğru çıktı.
Ama adamlarda suç yok ki, biz adam gibi birlesemedik ki, bölge ülkeleri hep dışardan gelenlerin güdümüne girdik. Paylaşamadigimiz ne varsa... Biz birbirimize ihtiyacimiz oldugunu anlamamiz için daha kaç batılınin at kosturmasi gerekiyo buralarda...
ABD gerçekten düşmanımızsa neden ülkemizdeki üslerini kaldırmıyoruz? Yoksa karşılıklı bir anlaşma var ve liderler iç politikaya yönelik sallamalar yaparken kulaklarınızı tıkayın mı dendi? Kesin olan şu ki ABD güvenilmez bir ülkedir.Ancak son yıllarda dış politikada sürekli zikzaklar çizen ülkemizin de ne zaman kimin yanında olacağı belli değil. Kobaniye peşmergeyi ülkemizden biz geçirdik şu anda YPG de. Barzaniyi baş tacı yaptık şimdi tu kaka.YPG lideri Salih Müslimi Ankarada krallar gibi ağırladık.Şimdi terörist ki doğruyu ancak bulduk. Devlet yönetimi bu kadar hata kaldırmamalı...
ne açıklamış anlıyan varsa anlatsın bunlar haber yapmayı nilmiyorlar.
DAĞ FARE DOĞURDU BENDE HABER SANDIM OKUDUM AMA İÇİ BOŞ Bİ YAZI
defol köpek herkes çekılsın sız ne yapacaksınız bınlerce kılometrelerden sız gelın herkes çekılsın hadın oradan geleceyınız varsa göreceyınızde var aklınız çuval olayına gıtmesın artık devlet deyıl halk olarak ya öluruz yada sız ölursunuz bız ne arapız nede kürtüz bız ATATURK,ÜN askerlerıyız ya ölum ya ıstıklal ne zaman bu dunya hakları sıze köle olamaya devam edecek yatar artık bıçak kemıye dayandı artık onurumuzla yaşamak ıstıyoruz devletı yönetenler lutfen ıncırlıkten öıkarın bu katıllerı yoksa bızler artık harekete geçeceyız
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