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Son dakika! Trump: AB ile anlaşma sağladık

DÜNYA HABERLERİ  | 25.07.2018 23:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump: "AB ile otomobil harici endüstriyel ürünlere yönelik tarifeleri ve sübvansiyonları sıfırlamaya çalışmak konusunda anlaşma sağladık" dedi.

Son dakika! Trump: AB ile anlaşma sağladık

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