Son dakika! Trump duyurdu: Venezuela'da rehin tutulan ABD'liler serbest

ABD lideri Donald Trump, Venezuela'da rehin tutulan Amerikalıların serbest kaldığını duyurdu.

BU AKŞAM TÖRENLE KARŞILAYACAK

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, kimliklerini açıklamadığı Amerikalılarla bu akşam başkent Washington'da bir araya geleceğini belirtti. Buluşmada rehinelerin aileleri de yer alacak.

