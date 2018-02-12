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Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

DÜNYA HABERLERİ | 12.02.2018 21:39 | Son Güncelleme

ABD basınında yer alan habere göre Başkan Donald Trump'ın oğlunun evine gönderilen içinde beyaz toz bulunan zarfı açan Vanessa Trump hastaneye kaldırıldı.

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

ABD'de yaşanan son dakika gelişmesi Beyaz Saray'ı ayağa kaldırdı. Ajansların son dakika koduyla geçtiği habere göre Donald Trump Jr'nin karısı Vanessa Trump, beyaz toz içeren bir zarf açtıktan sonra New York'taki hastaneye kaldırıldı.

Mektubun, Trump Jr adına gönderildiği ve Vanessa Trump'ın mektubu yerel saatle 10.00'da açtığı belirtildi.

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Trump hastane Donald Trump Jr

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah daha beter etsin sizi etme bulma dünyası sizinle bizim aramızdaki en büyük fark bu Biz savaşarak yaşarız Siz korkarak yaşarsınız
Beter olun adi herifler !
Trump bu yıl bitmeden ölecek
İNŞALLAH GEBERIRLER HEP BERABERR
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