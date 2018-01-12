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Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı

DÜNYA HABERLERİ | 12.01.2018 21:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Trump, İran ile nükleer anlaşmanın uzatılmasına karar verdi.

Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzatma kararı aldı. Trump, İran'a yaptırımları yeniden devreye sokmadı ancak bir ay içinde Kongre'den anlaşmayı güçlendirmesini talep edecek. Trump'ın imzalayacağı feragat ile İran'a uygulanan yaptırımların 120 gün daha ertelenmesi söz konusu olacak.

YAPTIRIM MUAFİYETİ 120 GÜN UZATILDI

Trump yönetiminden bir yetkilinin açıklamasına göre eğer 120 gün içinde anlaşmada bir değişiklik yapılmazsa ABD tek taraflı olarak anlaşmadan çekilecek.

2015 yılında ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşma ile İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025 yılına kadar ertelenmesi kararı alınmıştı. Ancak Beyaz Saray bu sürenin sonsuza dek gitmesini istiyor.
Trump uzun zamandır eleştirdiği anlaşmadan çekilebileceğini aktarmıştı.

TILLERSON REST ÇEKMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, cuma günü AP haber ajansına verdiği mülakatta, "Anlaşmayı ya düzelteceğiz ya da iptal edeceğiz" ifadesini kullanmıştı. İran'la nükleer anlaşmaya Avrupa Birliği de desteğini açıklamış, Trump'ı 'nükleer anlaşmaya uymaya' çağırmıştı. Brüksel'de İranlı mevkidaşlarıyla biraraya gelen Almanya, Fransa, İngiltere Dışişleri Bakanları, nükleer anlaşmaya İran'ın uyduğunu teyit edip Trump'ın onayını talep etmişti.

İran eğer ABD anlaşmadan çekilirse bundan ötürü yas tutmayacaklarını açıklamıştı. İran, çok uzun zamandır nükleer çalışmalarının barışçıl amaçlarla yürütüldüğünü söylüyor.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
iran'ı deviremeyince geri adım attı şaklaban, iran'ın arkasında duran reis'e helal olsun
işte bu ABD Bizi İran Ambargosunu Delmekle Suçluyor ABD Mahkemesinin Verdiği O karara sevinen ABD KÖPEKLERİNE gelsin Bu Haber
abd dize geleceksin !
Amerikayı Trumpın yönetmediğinin göstergesi. Amerikan devlet kadroları çok güçlüdür. Bu yüzden tek adam rejimi değildir amerika.
işte Bu ABD Bizi İran ambargosunu Delmekle Suçluyor
Trump, istediğinde bozar istediğinde uzatır, istediği ülkeye ambargo koyar, istediği ülkeyi İnsan Haklarını ihlal etmekle suçlar, istediği ülkeyi teröre destek vermekle itham eder, sanki babasının malıymış gibi Kudüsü istediğine bağışlar, v.s. v.s. ama bilmiyorki Amerika'nın ve Trump'un bir hesabı varsa El-Hasib olan Allahında bir hesabı var. El-Kahhar olan Allahın Gazabı başta Amerika ve Yahudiler olmak üzre tüm İslamiyet düşmanı müslüman katili kişi kurum ve ülkelerin üzerine olsun. AMİİİN
@7uyuyanlar08 AMİİİNNNNN,,,,,,,
bu adam düne kadar iran hükümeti düşürlmeli demiyormuydu şimdi ne oldu
Trump dün İran terörist devlettir ve ambargoyu kesin uygulamaya koyacağım demişken 180 derece dönmesi normaldir. Kötü civcivi kaale almamak gerek.
deli salak.
Delidir ne yapsa yeridir.!!
bu adamın yüzünden 3.dünya savaşı çıkacak ve çok ağır bilançolu bir savaş olacak dünyada taş taş üstünde kalmayacak
geçen sene bizi darbeyle karıştırmak istedi bu senede iran’ı..ülke olarak tedbiri elden bırakmamız şart..kudüs’ü bahane ederek yoklamaya devam ediyorlar..gelecek 100 yılın planlamasını şimdiden yapmamız lazım yoksa gelecek 100 yıl işimiz çok zor..
Dünya politikasında güç ve dik durmak çok önemlidir.. rakibine geri adımı attırmanın tek yolu budur.. Dünya politikasında dansözlerin ise hiç yeri yoktur ve birşey kazanamazlar zire bir kucaktan diğerine giderler.. Bölgesinde dansöz politikasıyla yol almaya çalışıp hala bir iş çeviremeyen ve kele kesen teröristleri koruyan ve onlardan medet uman bir ülke var .. adını söylemeyeyim herkesçe malum..
Dış siyaset böyle yapılır kardeşlerim.İran suriyé ve irakta abd ye Son 2 aydır takla attırıyor.Ve sonucunu aliyor.Saçma işler yapıyor saçma sonuçlarla muhatab oluyoruz
abd dünya lideridir son teknoloji var beyin var adamlarda bugün dünyanın sigortasını kapatsalar dünya biter amerikayı ne kadar sevmesemde gerçek budur o ne derse o olur kral bunlar
ABD SONUN YAKLAŞIYOR DÜNYA ARTIK UYANDI KANLA TERÖRLE SAGLADIGIN AMERİKAN RÜYASINDAN SENDE HALKINDA UAYANACAK ARTIK
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