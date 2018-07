Son dakika! Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de Ekim 2016'dan bu yana tutuklu olan Pastör Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğuna devam kararı çıkmasına tepki gösterdi. Trump, "Erdoğan bir şeyler yapmalı" dedi.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Türkiye'nin cezaevindeki saygın Pastör Andrew Burnson'ı tahliye etmemesi tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu mükemmel Hristiyan eş & babanın serbest kalması için bir şey yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var!" dedi.

A total disgrace that Turkey will not release a respected U.S. Pastor, Andrew Brunson, from prison. He has been held hostage far too long. @RT_Erdogan should do something to free this wonderful Christian husband & father. He has done nothing wrong, and his family needs him!