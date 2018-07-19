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Son dakika! Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.07.2018 05:02 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Rahip Brunson'un serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Son dakika! Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de Ekim 2016'dan bu yana tutuklu olan Pastör Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğuna devam kararı çıkmasına tepki gösterdi. Trump, "Erdoğan bir şeyler yapmalı" dedi.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Türkiye'nin cezaevindeki saygın Pastör Andrew Burnson'ı tahliye etmemesi tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu mükemmel Hristiyan eş & babanın serbest kalması için bir şey yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var!" dedi.


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Trump'tan ABD'li pastörün tutukluluğuna tepki: Erdoğan'ın Pastör Brunson'ın serbest bırakılması için bir şey yapmalıTrump'tan ABD'li pastörün tutukluluğuna tepki: Erdoğan'ın Pastör Brunson'ın serbest bırakılması için bir şey yapmalı
ABD Kongresi’nden Türkiye’ye Sert TepkiABD Kongresi’nden Türkiye’ye Sert Tepki
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ABD Donald Trump rahip Brunson Cumhurbaşkanı Erdoğan Pastör Andrew Craig Brunson

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