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Son dakika! Trump'tan Putin'e sürpriz davet!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2018 09:25 | Son Güncelleme

ABD Başkanı, Rus liderle yaptığı telefon görüşmesinde sürpriz daveti iletti. Trump muhatabına kendisini Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını söyledi, Putin ziyaret için hazır. ABD lideri, geçen hafta yazdığı "Hazırlan Rusya, füzeler geliyor!" Twitter mesajıyla dünyayı alt üst etmiş, hafta sonu da söz konusu füzeler Suriye'ye fırlatılmıştı.

Suriye'de karşı karşıya gelen, onlarca diplomatı sınır dışı eden dünya devleri ABD ve Rusya arasında yeni bir gelişme var.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin'i Washington'a davet ettiğini açıkladı.

Lavrov'un verdiği bilgiye göre, liderler telefonda görüştü ve Trump Putin'e kendisini Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı, muhatabıyla buluşmak için hazır.

Sergey Lavrov, Putin ve Trump'ın iki ülke arasındaki gerginliklerin silahlı bir çatışmaya dönüşmesine asla izin vermeyeceğini söyledi. Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, ABD ve müttefiklerinin Suriye'de gerçekleştirdiği füze saldırılarından önce Moskova'nın kırmızı çizgileri Washington'a ilettiğini ve söz konusu saldırılarda kırmızı çizginin geçilmediğini aktardı.

ABD lideri Trump, geçen hafta yazdığı Twitter mesajıyla dünyayı alt üst etmişti. Trump, "Rusya, Suriye'yi hedef alan füzeleri vuracağına söz verdi. Hazırlan Rusya, çünkü geliyorlar. Üstelik güzel ve yeni ve 'akıllılar'! Kendi halkını öldüren ve bundan keyif alan Gazla Öldüren Hayvan ile işbirliği yapmaman gerekiyor" demiş, hafta sonunda ise beklenen saldırı gelmişti.

ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Fransa'nın katıldığı saldırılarda üç kimyasal üretim tesisi vurulurken, Rusya üç ülkenin fırlattığı füzelere karşılık vermedi.

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Rusya putin ABD Son dakika

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ikiside hiristiyan anlaşırlar ölenler müslüman oldukça onlar için sorun yok...
bir ortadoksla bir katolik asla anlaşmaz. meshep çatışması var.
dalga geçiyolar. arada biz kalıcaz
EKONOMİYİ 2 HAFTADA BOZUP PARAYI BULDULAR ŞİMDİDE KAHVE İÇERLER.
KAFİR TEK MİLLETTİR
deli ne yapsa yeri
"Hazırlan Rusya, füzeler geliyor!" derken bence bu göndermede başka anlatılmak istenen var, Rusya hazırlan Müslümanları vuruyorum büyük savaş başlıyor Müslüman ve haçlı savaşı müslümanları yok edelim hazırlan demek istiyor göndermesinde.
onlar ağız dalaşı yapar bizim ekonomi çöker bu nasıl iş
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