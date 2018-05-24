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Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2018 10:37 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın 15 Temmuz darbe girişimine katılan darbeci askerlerin iltica taleplerini kabul etme kararına Dışişleri'nden tepki geldi. "Önümüzdeki dönemde Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini umuyoruz." denildi. İşte son gelişmeler...

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Türk Dışişleri'nden konuya dair yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Yunanistan Danıştayı uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak darbeci Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanımıştır.

Böylece Yunanistan’ın darbecileri koruyan ve onları kollayan bir ülke olduğu, uluslararası toplum nezdinde tescil edilmiştir. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu kararı şiddetle kınıyoruz.Önümüzdeki dönemde Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini umuyoruz."

DİĞER ASKERLERE DE EMSAL OLACAK

Danıştay Genel Kurulu'nda, Yunanistan hükümetinin, İltica Dairesi tarafından darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı'ya verilen sığınma hakkının iptaline yönelik itirazı değerlendirilmişti. Danıştay hakimlerinin, hükümetin karara yönelik itirazını reddederek, darbecilere iltica hakkı verilmesine onay verdiği belirtilmişti. Özkaynakçı için verilen kararın emsal teşkil etmesi sebebiyle, diğer darbeci askerler için de iltica hakkı verilmesi onaylanmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan darbeci askerler

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