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Son dakika! Türkiye ile Hollanda arasında 'casus' krizi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2018 14:10 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Türkiye ile Hollanda arasında bu kez "casus" krizi yaşanıyor. Türkiye’de “casusluk" yapmakla suçlanan A.Z. adlı Hollanda vatandaşının soruşturulduğu haberlerinin ardından Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli söz konusu kişinin Türkiye’den ayrıldığını bildirdi.

Son dakika! Türkiye ile Hollanda arasında 'casus' krizi

NL Times’a göre, Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın İstanbul’daki Başkonsolosluğu’nda çalışan kişinin aynı zamanda bölgesel faaliyetlerden sorumlu olduğu belirtilirken, söz konusu görevlinin “kendi güvenliği” açısından Türkiye’den ayrıldığını teyit etti.

“İSTİHBARAT TOPLAMAYA VE SAHTE BİLGİLERİ YAYMAYA ÇALIŞIYORDU”

Bakanlığın başka bir bilgi vermediğinin vurgulandığı haberde, Pazartesi günü Türk medya kaynaklarının “Hollandalı bir casus” hakkında Türk makamlarınca bir soruşturma yürütüldüğü, “casus” olmakla suçlanan kişinin bir süreden beri Türk istihbarat teşkilatınca izlendiğini bildirdiklerine dikkat çekildikten sonra şöyle devam edildi:

“Türk medyasına göre, söz konusu kişinin DEAŞ'a ve Türkiye’nin Afrin operasyonuna ilişkin istihbarat toplamaya ve sahte bilgileri yaymaya çalışıyordu.”

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
"madem o tür işlerle ilgilenmiş salınması yanlış.Atın içeri kardeşim" diyecektimki; DAEŞ le ilgili; FETÖ nün "Türkiye IŞİD e silah veriyor " yalanına sarılıp ; Türkiye aleyhinde Propaganda yapan Kılıçtaroğlu Eren Erdem vs CHP liler geld aklıma Hangi birini içeri atacaksın ki
Hollanda da yaşayan tüm gurbetçilerimizi vatana dönmeye davet ediyorum,haçlının yanında değil hilalin yanında olun,yalnız burada asgari ücret 320 ero,ona göre gelin
iddaalar doğruysa o casus neden paketlenmemiş ? ülke dışına çıkmasına nasıl müsaade edildi ?
dangalak hollanda.bilmiyorlarki tüm ajanları fişli ve takip altında
gitsin defolup
SAHTE OLAN BU HÜKÜMETİN VERDİĞİ BİLGİLER.ADAM SAHTE BİLGİYİ ALIPTA NE YAPSIN.HABER MERKEZLERİNDE VARDI ÖSO MİLİTANLARI YAĞMA YÜZÜNDEN ÇATIŞTI EN AZ 10 ÖLÜ VAR DİYE.ÜSTELİK GÖRÜNTÜLERDE VAR.
Madem denilen şeyleri yapıyordu neden serbest bıraktık kriz çıkmasın diye yine egemenlikten ödün mü verdik
Bunun neresi kriz. casus herif kaçmış. Tutuklayabilseydiler haber olurdu. Halamın da taş.k ları olsaydı amca derdim gibi bir şey bu haber.
ülkemiz zaten casus dolu Güneydoğuda cirit atıyorlar turist adı altında araştırmacı adı altında her türlü casusluğu yapıyorlar devletimiz mutlaka bu faliyetleri daha sıkı kontrol etmeli vatandaşlarda uyanık olmalı alakasız kişilerin alakasız işlrrle neşgul olması durumunda aa ne güzel demeyip yetkililer bilgilendirilmeli ülkemizin geleceği birliği beraberliği için bu vatandaşlık görevi yerine getirilmeli
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