Son Dakika! Üç ülkeden ABD'ye karşı sert hamle

Avrupalı firmaların İran ile yüklü miktarda anlaşmaları nedeniyle İran'a yönelik uygulanan yaptırımlardan büyük zarar gördüğü biliniyor.
Trump'ın imzasıyla ABD, İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan kısa süre önce çekildiğini açıklamıştı.
ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a karşı uyguladığı ağır yaptırımlar Avrupa ülkelerinin tepkisiyle karşılanıyor.
Üç Avrupa ülkesi tarafından ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'na yönelik yazılan mektupta, İran'da faaliyet gösteren Avrupalı firmaları yaptırımlardan muaf tutmaya çağrıldı.
Dört Haziran tarihli mektupta Almanya, Fransa ve İngiltere'nin finans, dışişleri ve AB'nin önemli diplomatları bakanları yaptırımlardan farmakoloji, sağlık, enerji, otomotiv, sivil havacılık ve bankacılık gibi alanların muaf tutulmasını istedi.
Öte yandan mektupta İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin halihazırda krizlerle boğuşan coğrafyayı daha büyük bir felakete sürükleyebileceğine vurgu yapıldı.
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