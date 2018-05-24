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Son dakika! Yolcu uçağını Rus ordusunun füzesi düşürmüş

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2018 12:18 | Son Güncelleme

Araştırmacılar, Ukrayna'da düşen Malezya yolcu uçağının Rus ordusuna ait bir roketatar tarafından vurulduğunu açıkladı.

Son dakika! Yolcu uçağını Rus ordusunun füzesi düşürmüş

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Malezya uçak Rus Ordusu Ukrayna

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