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Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 15:11 | Son Güncelleme

Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'den İdlib'deki Atme sığınmacı kampına havan topu saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

Suriye'nin Afrin bölgesindeki Cinderes'ten teröristlerin attığı roket, Reyhanlı ilçesinideki Bükülmez Mahallesi karşısında bulunan Atme kasabasındaki Suriyelilerin barındığı kampa düştü.
Roket nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.

Bölgedeki sahra hastanesine götürülen yaralılar tedavi altına alınırken, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü üyelerinin bulunduğu mevzileri top atışına tutmaya devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
YPG PKK PYD roket İdlib

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
bunlara anca siz inanırsınız
Katil işgalici pkk pyd nin katliyamları devam ediyor.Katil pkk pyd e sivilleri katlediyor.
e hani roket atılan yerler temizlenmişti ? offf offf nasılda yalan makinasına dönüşmüşsünüz.. YPG kazanacak görecek hepberaber..
EYY KATIL ESED DİYEREK PYD YE KIRIDOR DERKEN MİLYONLARCA SURIYELI ÜLKEYE DOLDURULDU KOBANIYE SELAM ŞAMDA CUMA DERKEN PYD DEVLET HALİNE GETİRİP BOP GÖREVİNİ YAPMIŞLAR PAPA DOSTLARI
her zamanki gibi suçu da devlete atacaklar TC ordusu sivil katlediyor diyecek hainler
versinler daha çocuklarını pkk pyd ye sersem kürtler
darmaduman edin bu adileri soluk alamasınlar kaçacak yer bulamasınlar..
sehitler ne zamandan beri ölü olarak yazılır oldu vatan hayinline gerek yok yaazıyı deiştirin hadi
adamlar boşuna bataklık demiyor
Benim anlamadığım bunlar biz vurdukça mı azıyor yoksa şiddet uygulanmaktan mı zevk alıyorlar nedir rahat duracaklarına daha çok cıvıtıyorlar....
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