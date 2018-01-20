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Son dakika! YPG komutanları öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ | 20.01.2018 13:59 | Son Güncelleme 19 dakika önce

Afrin'deki teröristlere yardım için Menbic'e yığınak yapan YPG'liler arasındaki üç komutanın araçlarına bombalı saldırı düzenlendi.

Son dakika! YPG komutanları öldürüldü

Türk askeri Afrin'e harekât için elleri tetikte beklerken, YPG'lilerin yığınak yaptığı Menbic'te terör komutanları öldürüldü.

Bir otomobille ilerleyen YPG'li komutanların aracında patlama meydana geldi. Bombal saldırı sonucu üç terör komutanı da öldü.

Afrin'deki YPG'lilere yardım için Menbic'e konvoylarla gelen teröristlerin fotoğrafları, hafta içinde yayınlanmıştı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantıları, rejimin kontrol ettiği hattan geçerek Afrin'e ulaşmayı hedefliyor ancak Afrin'in etrafı neredeyse tamamen sarılmış durumda.

Hatay ve Kilis'e yüzlerce tank ve zırhlı araç sevk eden Türk ordusu, bölgenin kuzey ve batısını tutuyor.

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Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu(ÖSO) güçleri ise Afrin'in doğusundaki Azez'de mevzilenmiş durumda.

Afrin'in güneyindeki İdlib'de hem Türkiye'nin gözlem noktaları hem de ÖSO güçleri bulunuyor.

Teröristlerin bölgeden tek çıkış noktası, Halep'in kuzeybatısındaki küçük cep olabilir ancak o bölge de Şam rejimi ve Rusya'nın kontrolü altında.

Başından beri YPG ile işbirliğine giden ABD, son olarak Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını ilan edince kıyamet koptu. Washignton'dan son yapılan açıklamalar aksi yönde olsa da Ankara'da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanolmak üzere tüm yetkililer terör ordusunun başının ezileceğini, ilk adımın da Afrin olacağını birçok kez açıkladı.

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ABD'nin desteğiyle 911 kilometrelik Türkiye sınırının yarıdan fazlasını işgal eden YPG'lilerin oluşturduğu terör koridoru, Fırat Kalkanı Harekâtı ile bölünmüştü.

Cerablus-Azez hattını 2016'nın sonbaharında kısa sürede IŞİD ve YPG'li teröristlerden temizleyen Türk ordusu, Şubat 2017'de güneydeki El Bab'ı kurtararak güvenli bir bölge oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı YPG Afrin Menbiç

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bu bir piskolojik savaştır çok şey görücez daha Yarında 1000 ypg lı öldürüldü dersiniz :))))
Öldürülünce haliyle deriz tabii.
"Bunlar yalan haber sizi kandırıyolar" diyen @doblo 78 vb hewaller bakim buna ne diyecekler ))
Münbiç te de hazırlıklar tümhızıyla devam ediyor )) AFRİN e de Münbiç e de Kobaniyede gireceğiz Sınırımızdaki tüm PKK İtleri temizlenecek
Katil pkk pyd katliyamlar ile işgal ettiği topraklarda döktüğü kanlara boğulacaktır
bu işde bi mit yeniği var :)
TSK SHOW YAPIYOR
acaba bombayi araca mim yerlestirdi ????
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