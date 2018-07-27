Son Dakika... YPG ve Esad rejimi masaya oturdu

Suriye Demokratik Konseyi'nin eş başkanı Riad Darar'ın yaptığı açıklamaya göre; Konsey Şam'a yaptığı bu ilk ziyarette "hizmetler" konusu görüşüyor, "siyasi ve güvenlik alanında da" bazı görüşmeler olabilir.
Darar heyete üst düzey Suriyeli Kürt yetkili İlham Ahmed'in başkanlık ettiğini belirtti.
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