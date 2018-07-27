HABER

Son Dakika... YPG ve Esad rejimi masaya oturdu

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

Kürt destekli Suriye Demokratik Konseyi (SDC) ve ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Şam'da Suriye hükümet yetkilileri ile görüştüğü belirtildi.

Suriye Demokratik Konseyi'nin eş başkanı Riad Darar'ın yaptığı açıklamaya göre; Konsey Şam'a yaptığı bu ilk ziyarette "hizmetler" konusu görüşüyor, "siyasi ve güvenlik alanında da" bazı görüşmeler olabilir.

Darar heyete üst düzey Suriyeli Kürt yetkili İlham Ahmed'in başkanlık ettiğini belirtti.

PARTNERKerimcan izdihamıKerimcan izdihamı
Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldıŞok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı
Kuzey Kore ABD askerlerinin naaşlarını iade ettiKuzey Kore ABD askerlerinin naaşlarını iade etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YPG SDG Esad Suriye Şam anlaşma

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

65 yıl sonra bir ilk... O kutularda iade edildiler

65 yıl sonra bir ilk... O kutularda iade edildiler

Havada panik! Tahtakuruları yolculara saldırdı!

Havada panik! Tahtakuruları yolculara saldırdı!

Nutella’nın üreticisi ilanla tadımcı arıyor

Nutella’nın üreticisi ilanla tadımcı arıyor

Komşudaki yangın felaketinde kundaklama şüphesi

Komşudaki yangın felaketinde kundaklama şüphesi

'Türkiye'ye yönelik tehditlerden Pompeo'nun haberi yok' iddiası

'Türkiye'ye yönelik tehditlerden Pompeo'nun haberi yok' iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.