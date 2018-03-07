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Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2018 08:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Yunanistan'da Türk Bayrağı'nın yakılmasına Türkiye'den büyük tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı: Atina'daki ırkçı gösteride bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Yunanistan makamlarından menfur olayın faillerinin bir an önce yakalanmasını bekliyoruz.

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’un Türk toprakları hakkında Yunan basınına yaptığı açıklama ile ilgili soru üzerine, “Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’un, ‘Tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz’, ‘Tarih bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparız’ şeklinde ülkemize yönelik açıklamalarda bulunduğu dün Yunan basınına yansımıştır. Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’u uluslararası hukuka ve ülkemizin sınırlarına saygı duymaya, makamına yakışmayan ve sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

YUNANİSTAN CUMHURBAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'un, "Tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz…", "Tarih bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparız…" şeklindeki sözlerine de yanıt verdi.

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’u uluslararası hukuka ve ülkemizin sınırlarına saygı duymaya, makamına yakışmayan ve sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz" denildi.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Canları yine yüzmek istiyor galiba !!!
Bunda ne var (!) Sırf senden önce Kılıçdaroğlu "Evlerinize türk bayrağı asın" dedi diye bunu, bu isteği/söylemi bir Türk(!) olarak aşağılarsan, adamda senin bayrağını yakı verir! ARAPLARA SAHİP ÇIKTIĞINIZ, ÜMMETE SAHİP ÇIKTIĞINIZ GİBİ EWN ÖNCE MİLLETE SAHİP ÇIKAYDINIZ DA MİLLİ OLAYDINIZ. DE HADEEEE
Bizde bugün Yunan bayrağı yakalım, Restte rest yapalım.
Denizde yer kalmadı sizin yüzünüden!!! Tarihsel olarak düşmesi gerekeni konuşacak olursak dünya yerinden oynar !!
Kabul edilemez bir durum.Ve hükümet hemen nota vermeli bence. Ancak biraz düşünümce biz adı sanı bilinmeyen bir kaç ülke dışında bayrağını yakmadığımız ülke bırakmadık.
gelip bir tek toprak tanesini alabiliyorlarsa alsınlar bakalım.. dünya üzerinde yunanistan diye bir ülke kalıyor mu görelim..
tarihsel olarak girsem altında kalırsın. .1453 ten önce ve sonra say da ..bak bakım...kaç yil geçmiş. ...ne tarihi ... Ha o şekilde bize kafa tutacağını zannedresen bi millet asıldır. ama sivil mıvil dinlemez valla dümdüz ederiz tim avrupalı. ..zaten bileniyoruz yıllardır sizlere..kasinmayinn
Ayasofya ibadete açılmalı ve günak kaptırdığımız adalar geri alınmalı
Pavloo bizde ATALARIMIZIN yaptığını yaparsak senin işin zor be anam.Bu sefer seni egede kurtaramaz akdenizle adriyetik denizide var.Siz biran önce yüzmesini öğrenin.Hani olurya İtalya'ya kadar yüzmeniz gerekebilir.
Yunanların yaptıkları ve söylediklerini ciddiye bile almaya gerek yok ne yapacaklar?Savaş mı açacaklar?Güldürmeyin beni maaşları bile 10 taksitde alıyorlar kaldıki yunan ordusu kim bizim ordumuz kim...
Ah ATATÜRK Ah, İzmiri bu keferelerden kurtardığında Vilayet konağına astıkları Yunan bayrağını indirip ayaklarının altına serdiklerinde, diyerek Tüm dünyaya Müslüman bir TÜRK Kumandanı olmanın Asaletini ve Ulviyetini göstermiştin Bak şimdi Barbar Avrupanın besleme köpeği yunanlar bizim Şanlı Bayrağımıza nasıl davranıyorlar, Ama diyeceksinki bu barbar batıyla aramızda tabiiki bi fark olacak, İşte ben bunun için demiştim NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE, sözünü. İçimizdeki Laz, Çerkez, Kürt kardeşlerimiz için değil.
''Tarih bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparız…"Dua edin de tarih bizi mecbur etmesin..Zaten alacaklarımızın bir kısı yanlışlıkla sizde kaldı...
''BENİM NELER YAPABİLECEĞİME, BU DÜNYADA SADECE BİR KİŞİ KARAR VEREBİLİR.''BEN,,''TÜRK,,.!,,...
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