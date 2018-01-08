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Son dakika! Yunanistan'da serbest bırakılan darbeci yine gözaltında!

DÜNYA HABERLERİ | 08.01.2018 14:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

Yunanistan'a kaçan ve iltica başvurusu durdurulan FETÖ üyesi asker Süleyman Özkaynakçı yeniden gözaltında!

Yunanistan'a kaçan ve başvurusu durdurulan darbeci asker Süleyman Özkaynakçı yeniden gözaltına alındı. Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın kabul edilen sığınma talebi hükümetin kararı temyiz etmesi sonucu askıya alınmıştı.

Darbeci Özkaynakçı’ye tanınan iltica hakkı geçici olarak durduruldu. İdari İstinaf Mahkemesi, kararını “kamu çıkarını göz önüne alarak” verdiğini açıklamıştı.

Yunan hükümetinin Özkaynakçı’ya tanının iltica hakkının iptali için yaptığı başvuru ise 15 Şubat’ta aynı mahkemede görüşülecek.

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme
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Yunanistan iltica gözaltı FETÖ darbeci asker Süleyman Özkaynakçı

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